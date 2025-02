Für die Nati ist das 0:0 gegen Island zum Start in die Nations League ein Dämpfer. Für das kommende Duell gegen Norwegen will Pia Sundhage darum an ihrer Startelf herumbasteln.

1/7 Pia Sundhage will nach der Nullnummer gegen Island aufstellungstechnisch über die Bücher. Foto: TOTO MARTI

Auf einen Blick Pia Sundhage unzufrieden mit Nati-Leistung gegen Island im EM-Jahr

Sundhage plant Spielerwechsel, hält aber am Dreierabwehrsystem fest

Lucas Werder Reporter Fussball

Es ist eine Nullnummer, die Pia Sundhage (65) zu denken gibt. Nach den starken Auftritten gegen England, Frankreich und Australien ist das 0:0 gegen Island zum Start ins EM-Jahr ein Rückschlag. Vor allem mit der Leistung in der ersten Halbzeit ist die Nati-Trainerin gar nicht zufrieden. «Das war überhaupt nicht gut. Das wussten die Spielerinnen in der Pause auch selber», so die Schwedin.

Gegen die vermeintlich schwächsten Nations-League-Gegnerinnen wäre sie vor der Partie nicht mit einem Unentschieden zufrieden gewesen, erklärt Sundhage. «Nach dieser schwachen ersten Halbzeit muss ich es jetzt aber sein.» Immerhin: Die zweiten 45 Minuten seien ganz ordentlich gewesen, hält die Nati-Trainerin fest.

Sundhage stellt Wechsel in Aussicht

Gegen Island fehlen mit Géraldine Reuteler (25) und Ramona Bachmann (34) zwei angeschlagene Spielerinnen, die sonst unter Sundhage gesetzt sind. Aufgrund von muskulären Problemen wird Reuteler auch das Spiel am Dienstag gegen Norwegen verpassen, für die Frankfurt-Mittelfeldspielerin rückt Sandrine Mauron (28) von Servette nach. Bachmann, die mit Houston noch in der Saisonvorbereitung steckt, ist noch nicht bei 100 Prozent. In Stavanger könnte die Offensivspielerin zumindest zu einem Teileinsatz kommen.

Bis auf Reuteler und Bachmann ist die Startelf gegen Island aber nahe an jener, mit welcher Sundhage im Sommer die Heim-EM in Angriff nehmen möchte. «Zumindest dachte ich das. Nach diesem Spiel bin ich mir nicht mehr so sicher», gibt die Nati-Trainerin zu. An ihrem System mit Dreierabwehrkette will sie bis zur EM nicht mehr gross schrauben. «Aber wir werden Spielerinnen austauschen, um die beste Kombination zu finden», verspricht Sundhage.

1:28 Stimmen zur Nullnummer: «Wir haben andere Ansprüche an uns»

