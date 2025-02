Für die Nati fährt Crnogorcevic in der Halbzeitpause an den Flughafen

Lucas Werder Reporter Fussball

So ein bisschen ist es Ana Maria Crnogorcevic (34) schon anzusehen. Auf der rechten Aussenbahn hat Nati-Rekordspielerin beim Nations-League-Auftakt gegen Island (0:0) keinen einfachen Stand. «Ich bin sicher noch nicht ganz da, wo ich sein kann», gibt die Berner Oberländerin selber zu. Wirklich verwunderlich ist das aber nicht. Denn während ihre Nati-Teamkolleginnen mit ihren Klubs schon vor Wochen in die Rückrunde gestartet sind, steckt Crnogorcevic mit Seattle Reign noch mitten in der Saisonvorbereitung.

In der NWSL beginnt die neue Spielzeit erst am 15. März. Und während viele europäische Ligen während der EM in der Sommerpause sind, wird in den USA durchgespielt. Das könnte zur Folge haben, dass Crnogorcevic und Nati-Kollegin Ramona Bachmann, die in Houston unter Vertrag steht, erst kurz vor EM-Start zur Nati stossen. Damit drohen die beiden erfahrensten Nationalspielerinnen, den Grossteil der mehrwöchigen Vorbereitung aufs Heim-Turnier zu verpassen.

Crnogorcevic gibt aber leichte Entwarnung. «Der Schweizerische Fussballverband ist bereits mit Seattle in Kontakt, damit ich vielleicht ein oder zwei Spiele verpassen darf und schon früher zur Nati stossen kann. Ich denke, der Klub wird mir da entgegenkommen», ist die Rekordtorschützin zuversichtlich.

Ist der NWSL-Spielplan ein Vorteil?

Das sind ihr die Reign-Verantwortlichen bereits für den aktuellen Zusammenzug. Noch am letzten Sonntag befindet sich die Offensivspielerin mit ihrem Klub im Trainingslager und steht beim 1:0-Testspiel-Sieg gegen Bay FC in der Startelf. Dabei müsste Crnogorcevic eigentlich bereits am folgenden Morgen ins Nati-Camp in Pfäffikon SZ einrücken. «Also haben wir vereinbart, dass ich nur die erste Halbzeit spiele. In der Pause bin ich sofort unter die Dusche und ab an den Flughafen», erzählt Crnogorcevic.

Im Hinblick auf die EM könnte sich das USA-Engagement der 164-fachen Nationalspielerin am Ende aber sogar als Glücksfall herausstellen. Denn während die EM für die in Europa beschäftigten Spielerinnen den Abschluss einer langen Saison bildet, kommt das Turnier für Crnogorcevic mittendrin.

«Das war mit ein Grund, warum ich mich trotz anderer Angebote für einen Wechsel in die USA entschieden habe», sagt Crnogorcevic. «In Spanien hatten wir fünf Tage Winterpause, da hast du von Juni bis August quasi durchgespielt. Welche Auswirkungen das haben kann, haben wir an den Olympischen Spielen im letzten August gesehen. Während die USA oder Brasilien voll im Saft waren, haben bei Spanien ein paar Prozent gefehlt.»

Bei Barcelona reichten auch mal 60 Prozent

Ein weiterer entscheidender Faktor für Crnogorcevic' Rückkehr nach Nordamerika: das Niveau der US-Liga. «Es ist deutlich kompetitiver als in vielen europäischen Ligen», ist sie überzeugt. «Für mich ist es im Hinblick auf das Heim-Turnier sehr wichtig, dass ich jedes Wochenende zu 100 Prozent gefordert bin. Bei Barcelona hat es auch mal gereicht, wenn du nur 70 oder 60 Prozent abgerufen hast.»

Für die Spiele mit Seattle gilt das aber nun genauso wenig wie für die Nations-League-Partien mit der Nati. «Wenn wir unser Niveau nicht erreichen, wird es gegen jeden Gegner schwierig», sagt Crnogorcevic über das enttäuschende 0:0 gegen Island. Am Dienstag soll der leichte Fehlstart korrigiert werden, wenn es in Norwegen gegen einen weiteren EM-Gruppengegner geht.

