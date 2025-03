Riola Xhemaili schiesst Eindhoven mit einem späten Elfmeter in den Halbfinal des holländischen Cups. Die Schweizerin war unter Pia Sundhage in der Nati zuletzt nicht mehr gesetzt.

Xhemaili schiesst Eindhoven per Penalty in den Cup-Halbfinal

Riola Xhemaili verbucht bei Eindhoven ihren achten Treffer und schiesst ihr Team in den Cup-Halbfinal. Foto: imago/foto2press

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die 29-fache Schweizer Nationalspielerin Riola Xhemaili führt die PSV Eindhoven im holländischen Cup in den Halbfinal. Die 22-Jährige trifft im Viertelfinal auswärts in Alkmaar drei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit per Penalty zum entscheidenden 2:1 für die Gäste.

Für Xhemaili ist es wettbewerbsübergreifend der achte Treffer im 18. Spiel. Zuletzt war die Offensivspielerin von Nationaltrainerin Pia Sundhage nicht für die Nations-League-Spiele von Ende Februar aufgeboten worden.