Schweizer Duo erreicht Pokal-Final – vor 57'000 Fans

1/2 Nach dem Schlusspfiff gibts bei Livia Peng (im gelben Trikot) und Co. kein Halten mehr. Foto: Getty Images

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Schweizerinnen Livia Peng und Amira Arfaoui greifen nach ihrem ersten Titel mit Werder Bremen. Die 23-jährige Keeperin und die 25-jährige Mittelfeldspielerin gewinnen vor Rekordkulisse beim Zweitligisten Hamburg den Halbfinal im deutschen Pokal mit 3:1 nach Verlängerung.

Die entscheidenden Tore fallen in der 117. Minute (Sophie Weidauer, die auch zum 1:0 trifft) und der 121. Minute (Verena Wieder) für die Gästinnen, die lange in Unterzahl auskommen müssen (Gelb-Rote Karte gegen Saskia Matheis in der 54.). 1:1 steht es nach der regulären Spielzeit, wobei Sarah-Vanessa Stöckmann für den HSV spät in der zweiten Halbzeit der Ausgleich gelingt.

57'000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Hamburger Volksparkstadion bedeuten Rekord für ein Spiel im deutschen Frauen-Klubfussball. Der Final findet am 1. Mai in Köln gegen Bayern München statt.