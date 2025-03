1/6 Willkommen im luxemburgischen Fussball. Im Bild der FC Wiltz 71. Foto: Daniel Leu

Daniel Leu Stv. Sportchef

Ein kalter, ungemütlicher Freitagabend Anfang März dieses Jahres. In der vierthöchsten Spielklasse Luxemburgs trifft im Stade Jean Donnersbach Minerva Lintgen auf den AS Colmar-Berg. Unter den 80 Zuschauern sticht einer deutlich hervor. Ein Mann feuert mit einer Trommel und lauter Stimme seine Lieblinge an. Und zwar ununterbrochen. Bis er mich entdeckt. Er will wissen, warum ich eine Kamera dabei habe und warum ich mir das hier überhaupt antue. Am Ende des Gesprächs findet er, der Minerva-Ultra, man dürfte ihn also gerne auch mal fotografieren.

Willkommen im luxemburgischen Fussball, in dem alles ein bisschen anders und seltsam ist. Seit 2005 reise ich immer mal wieder ins Grossherzogtum. Auf meinen 13 Reisen habe ich bis heute 79 Spiele gesehen.

Bitte nicht fragen, warum, aber irgendwann hatte ich das Bedürfnis (man könnte es auch Drang nennen), mir bei jedem Klub der BGL Ligue, der höchsten Liga Luxemburgs, ein Spiel anzuschauen. 2016 war es endlich so weit, mit dem Spiel von US Mondorf gegen den FC Wiltz 71 hatte ich die BGL Ligue komplett. Und meine Liebe für den luxemburgischen Fussball war erloschen.

Wo sind die Holzfäller geblieben?

Volle acht Jahre lang, bis ich im letzten November aus dem Nichts dachte: In Luxemburg war ich auch schon lange nicht mehr. Seitdem fuhr ich wieder dreimal dorthin. Ich war dabei, als Luxemburg in der Nations League gegen Bulgarien verlor. Ich war da, als die Yellow Boys Weiler-la-Tour den US Berdorf-Consdorf besiegten. Und ich war Augenzeuge, wie der FC Mamer auswärts vor unfassbaren 300 Zuschauern Atert Bissen klar besiegte und die Leader-Position in der Promotion d’Honneur (Liga 2) festigte.

In den acht Jahren meiner Abstinenz hat sich einiges verändert. Aus manchen Äckern wurden Kunstrasen. Aus dem alten Nationalstadion mit Tartanbahn wurde eine moderne Arena, am Stadtrand eingepfercht zwischen unzähligen mehrspurigen Strassen. Und längst sind auf dem Platz nicht mehr nur Holzfäller anzutreffen, sondern auch noch der eine oder andere Edeltechniker. Der Nachteil dabei: Aus dem wahren Fussball wurde auch hier zumindest zum Teil die Ware Fussball.

Ein Wunsch des Minerva-Ultras ging nicht in Erfüllung

Etwas ist aber gleich geblieben: Egal wo man gerade in Luxemburg ist, man weiss nie genau, welche Sprache dort gesprochen wird. Und wenn man auf Lëtzebuergesch angesprochen wird, versteht man genug, um zu erahnen, um was es gehen könnte, aber zu wenig, um zu verstehen, um was es geht.

Zwischen mir und dem hiesigen Fussball ist es ähnlich. Bin ich dort, gefällt es mir. Aber warum ich gerne dort bin, weiss ich trotzdem bis heute nicht. Vielleicht finde ich es ja während meiner 14. Reise heraus. Seltsam, dieses Luxemburg.

Zum Schluss noch dies. Der volle körperliche Einsatz des Minerva-Ultras hat sich dank des souveränen 6:1-Heimsiegs ausbezahlt. Nur einer seiner Wünsche ging nicht in Erfüllung: Ich habe ihn nicht fotografiert.

2:57 Nati biss sich Zähne aus: Frei erinnert sich an Peinlich-Niederlage gegen Luxemburg