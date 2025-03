Ex-Fifa-Präsident Blatter und Platini freigesprochen

Sepp Blatter und Michel Platini wurden vom Vorwurf des Betrugs für nicht schuldig befunden. Das hat ein Sondergericht in Muttenz BL am Dienstagmorgen bekannt gegeben.

1/2 Sepp Blatter wird freigesprochen. Foto: keystone-sda.ch

Die ausserordentliche Berufungskammer in Muttenz BL hat am Dienstag die Freisprüche aus erster Instanz für Sepp Blatter (89) und Michel Platini (69) bestätigt. Es spricht die beiden ehemaligen Fussballfunktionäre unter anderem vom Vorwurf des Betrugs frei.

Ursprung des Betrugvorwurfs ist eine Zahlung von zwei Millionen Franken an Platini aus dem Jahr 2011. In jenem Jahr also, in dem Blatter für seine Wiederwahl zum Fifa-Präsidenten auf Stimmen angewiesen war. Die Angeklagten hatten diese als «legitime und nachträgliche Lohnzahlung für Beratermandate» bezeichnet. Nachdem Blatter und Platini im Sommer 2022 freigesprochen worden waren, legten die Bundesanwaltschaft und die Fifa Berufung ein.

Fifa seit Anfang März nicht mehr Nebenkläger

Auch das Urteil vom Dienstagmorgen kann noch vor das Bundesgericht weitergezogen werden. Allerdings nur noch von der Bundesanwaltschaft, denn die Fifa ist seit Anfang März als Nebenkläger in diesem Fall verschwunden. Zwar hatte der Weltverband die Klage mitinitiiert, liess sich aber für das ganze zweitinstanzliche ohne Angabe von Gründen dispensieren. Mit diesem Verhalten habe die Fifa ihren Rekurs faktisch zurückgezogen, erklärte ein Richter die Massnahme damals.

Ob die Bundesanwaltschaft das Urteil weiterzieht, dürfte sie nach Prüfung der schriftlichen Urteilsbegründung entscheiden.