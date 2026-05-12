Blick Sportdesk
Sein Name ist Pech, doch bei unserer Umfrage zum Spieler der 36. Runde der Super League ist er im Glück. YB-Mittelfeldspieler Dominik Pech (19) holt sich den Titel – und das überlegen.
52 Prozent der Blick-Leser, die an der Umfrage teilgenommen haben, haben ihn am Wochenende am meisten überzeugt. Beim 3:0-Sieg gegen den FC Basel erzielt der Tscheche sein erstes Tor in der Super League.
Auf Platz 2 folgt Sion-Spieler Winsley Boteli (19), der 24 Prozent aller Stimmen bekommt. Das Podest komplettiert Winterthurs Andrin Hunziker (23), der auf 14 Prozent kommt.
Das Voting wurde von Blick am Montagmorgen (9.26 Uhr) lanciert und am Dienstag (8 Uhr) ausgewertet.
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Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
36
33
74
2
FC St. Gallen
36
23
66
3
FC Lugano
36
13
63
4
FC Sion
36
23
61
5
FC Basel
36
3
56
6
BSC Young Boys
36
6
51
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
36
6
47
2
Servette FC
36
4
47
3
FC Lausanne-Sport
36
-10
42
4
FC Zürich
36
-20
38
5
Grasshopper Club Zürich
36
-29
27
6
FC Winterthur
36
-52
23
Relegation Play-Offs
Abstieg