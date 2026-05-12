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FCB-Cissé patzt – und schenkt Fassnacht ein Tor
3:10
Highlights im Video:FCB-Cissé patzt – und schenkt Fassnacht ein Tor

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YB-Youngster überlegen zum Spieler der Runde gewählt

Die Wahl zum Spieler der 36. Runde der Super League ist eine klare Sache. Über die Hälfte der Blick-Leser, die an der Umfrage teilnehmen, geben ihre Stimme Dominik Pech.
Publiziert: vor 37 Minuten
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Darf sich über den Titel Spieler der Runde freuen: Dominik Pech.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
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Blick Sportdesk

Sein Name ist Pech, doch bei unserer Umfrage zum Spieler der 36. Runde der Super League ist er im Glück. YB-Mittelfeldspieler Dominik Pech (19) holt sich den Titel – und das überlegen.

52 Prozent der Blick-Leser, die an der Umfrage teilgenommen haben, haben ihn am Wochenende am meisten überzeugt. Beim 3:0-Sieg gegen den FC Basel erzielt der Tscheche sein erstes Tor in der Super League.

Auf Platz 2 folgt Sion-Spieler Winsley Boteli (19), der 24 Prozent aller Stimmen bekommt. Das Podest komplettiert Winterthurs Andrin Hunziker (23), der auf 14 Prozent kommt.

Das Voting wurde von Blick am Montagmorgen (9.26 Uhr) lanciert und am Dienstag (8 Uhr) ausgewertet. 

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Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
36
33
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
36
23
66
3
FC Lugano
FC Lugano
36
13
63
4
FC Sion
FC Sion
36
23
61
5
FC Basel
FC Basel
36
3
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
36
6
51
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
36
6
47
2
Servette FC
Servette FC
36
4
47
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
36
-10
42
4
FC Zürich
FC Zürich
36
-20
38
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
36
-29
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
36
-52
23
Relegation Play-Offs
Abstieg
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FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
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FC Luzern
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Servette FC
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      FC Sion
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      FC Zürich
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      FC Lugano
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