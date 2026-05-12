Die Wahl zum Spieler der 36. Runde der Super League ist eine klare Sache. Über die Hälfte der Blick-Leser, die an der Umfrage teilnehmen, geben ihre Stimme Dominik Pech.

Blick Sportdesk

Sein Name ist Pech, doch bei unserer Umfrage zum Spieler der 36. Runde der Super League ist er im Glück. YB-Mittelfeldspieler Dominik Pech (19) holt sich den Titel – und das überlegen.

52 Prozent der Blick-Leser, die an der Umfrage teilgenommen haben, haben ihn am Wochenende am meisten überzeugt. Beim 3:0-Sieg gegen den FC Basel erzielt der Tscheche sein erstes Tor in der Super League.

Auf Platz 2 folgt Sion-Spieler Winsley Boteli (19), der 24 Prozent aller Stimmen bekommt. Das Podest komplettiert Winterthurs Andrin Hunziker (23), der auf 14 Prozent kommt.

Das Voting wurde von Blick am Montagmorgen (9.26 Uhr) lanciert und am Dienstag (8 Uhr) ausgewertet.

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