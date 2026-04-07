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SL: Die Highlights der Partie St. Gallen – Zürich (2:1)
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Zigi bringt FCZ mit Monster-Parade zum Verzweifeln
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC St. Gallen – FC Zürich (2:1).
Publiziert: 00:00 Uhr
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