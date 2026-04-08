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Dieci Challenge League
DCL: Die Highlights der Partie Aarau – Carouge (1:3)
Highlights im Video
Schiri-Entscheid von Dudic bringt Aarauer zum Kochen
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Aarau – Étoile Carouge FC (1:3).
Publiziert: vor 11 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
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