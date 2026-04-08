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Highlights im Video
Schiri-Entscheid von Dudic bringt Aarauer zum Kochen

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Aarau – Étoile Carouge FC (1:3).
Publiziert: vor 11 Minuten
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Aktualisiert: vor 7 Minuten
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Die Highlights des 32. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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