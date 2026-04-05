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Super League: Die Highlights von Lausanne – Winterthur (2:1)
Highlights im Video
Fofana trifft aus der Distanz mitten ins Winti-Herz
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Lausanne-Sport – FC Winterthur (2:1).
Publiziert: 05.04.2026 um 00:03 Uhr
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