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Highlights im Video
YB-Abwehr serviert Sion den Ausgleich in der Nachspielzeit

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Sion – Lugano (3:3).
Publiziert: vor 21 Minuten
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Die Highlights des 38. Spieltags der Super League
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