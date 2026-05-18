DE
FR
Abonnieren

Highlights im Video
FCB-Abwehr leistet Steffen nur Begleitschutz

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Lugano – Basel (4:0).
Publiziert: vor 21 Minuten
Kommentieren
Die Highlights des 38. Spieltags der Super League
In diesem Artikel erwähnt
FC Lugano
FC Lugano
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Meistgelesen