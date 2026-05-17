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Highlights im Video
Absicht? GC-Debütant erwischt Letica per Lupfer

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Lausanne-Sport – GC (1:3).
Publiziert: 00:01 Uhr
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Die Highlights des 38. Spieltags der Super League
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Grasshopper Club Zürich
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FC Lausanne-Sport
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Super League
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