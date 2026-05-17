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Highlights im Video
Huber wird kurz nach Einwechslung traumhaft bezwungen

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Zürich – Servette FC (0:2).
Publiziert: 00:01 Uhr
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Die Highlights des 38. Spieltags der Super League
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