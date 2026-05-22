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So feiern Suter und Co. den Ligaerhalt

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie GC – FC Aarau (2:1 n.V.).
Publiziert: vor 18 Minuten
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