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Dieci Challenge League
CL: Die Highlights der Partie Vaduz – Aarau (1:2)
Highlights im Video
Acquah vollendet perfekten Aarauer-Konter kurz vor Schluss
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Vaduz – FC Aarau (1:2).
Publiziert: vor 5 Minuten
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Die Highlights des 37. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
5:30
Vom Depp zum Held
Acquah vollendet perfekten Aarauer-Konter kurz vor Schluss
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