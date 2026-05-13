DE
FR
Abonnieren

Highlights im Video
Zehn verrückte Minuten reichen: Abels schiesst Winti runter

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie GC – Winterthur (3:2).
Publiziert: vor 54 Minuten
Kommentieren
Die Highlights des 37. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Was sagst du dazu?
Meistgelesen