DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
SL: Die Highlights der Partie Servette – Lausanne (2:0)
Highlights im Video
Butler serviert Lopes den Assist auf dem Silbertablett
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Servette FC – FC Lausanne-Sport (2:0).
Publiziert: vor 18 Minuten
Teilen
Kommentieren
Die Highlights des 37. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
2:49
Highlights im Video
Butler serviert Lopes den Assist auf dem Silbertablett
3:35
Highlights im Video
Goalie Huber macht Frick ein Abschiedsgeschenk
4:12
Highlights im Video
Zehn verrückte Minuten reichen: Abels schiesst Winti ab
5:30
Highlights im Video
Acquah vollendet perfekten Aarau-Konter kurz vor Schluss
In diesem Artikel erwähnt
Super League
FC Lausanne-Sport
Servette FC
Was sagst du dazu?
Meistgelesen