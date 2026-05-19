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Highlights im Video
Auch Ex-Hopper Bobadilla verpasst Aarauer Siegestor

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Aarau – GC (0:0).
Publiziert: 06:27 Uhr
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Aktualisiert: 06:44 Uhr
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