Super League: Highlights der Partie Basel – St. Gallen (0:0)
Highlights im Video
Goalie Zigi rettet Espen gleich doppelt
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Basel – FC St. Gallen (0:0).
Publiziert: 00:03 Uhr
Die Highlights des 15. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
3:04
Highlights zum 3:1 vs. Luzern
Traumhafter Kasami-Freistoss bringt Winti auf Siegeskurs
3:05
Alle Highlights im Video
Eigengewächs Kamberi schiesst den FCZ zum Derby-Sieg
3:08
Highlights zum Remis im Video
Traum-Freistoss und Penalty-Flop im Cornaredo
3:39
Highlights im Video
Edeljoker Afriyie erlöst Aarauer in der Schlussphase
