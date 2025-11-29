DE
FR
Abonnieren

Highlights im Video
Edeljoker Afriyie erlöst Aarauer in der Schlussphase

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Xamax – Aarau (1:2).
Publiziert: 29.11.2025 um 23:42 Uhr
|
Aktualisiert: vor 44 Minuten
Kommentieren
Die Highlights des 15. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
FC Aarau
FC Aarau
Neuchâtel Xamax
Neuchâtel Xamax
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen