DE
FR
Abonnieren

Alle Highlights im Video
Eigengewächs Kamberi schiesst den FCZ zum Derby-Sieg

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Zürich – GC (1:0).
Publiziert: vor 48 Minuten
|
Aktualisiert: vor 37 Minuten
Kommentieren
Die Highlights des 15. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
FC Zürich
FC Zürich
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen