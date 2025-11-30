DE
Highlights zum Remis im Video
Traum-Freistoss und Penalty-Flop im Cornaredo

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Lugano – FC Sion (1:1).
Publiziert: vor 47 Minuten
|
Aktualisiert: vor 37 Minuten
Die Highlights des 15. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
