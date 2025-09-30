Darum gehts
- Shaqiri fordert viel als FCB-Captain, sein Umgang wird kritischer
- Shaqiri ist Topskorer, Double-Held und Identifikationsfigur beim FCB
- Nächstes Europa-League-Spiel: FCB gegen Stuttgart am Donnerstag um 21 Uhr
Wehe, wenn der Ball nicht ankommt. Xherdan Shaqiri (33) fordert beim FCB als Captain von seinen Mitspielern viel ein. «Shaqiris Umgang auf dem Feld wird immer kritischer», meint Blick-Fussballchef Tobias Wedermann im «FORZA!»-Podcast.
Gleichzeitig ist Shaqiri Topskorer mit sechs Toren und vier Vorlagen, Double-Held, Heilsbringer, Identifikationsfigur. Sein Wort hat Gewicht. Und Vize-Captain Dominik Schmid (27) sagte im Blick-Interview mit Kumpel Ajeti über ihn: «Schlimm wird es erst, wenn er dir nichts mehr sagt. Dann hat er dich aufgegeben.»
Wie sehen die Fans das heisse Shaqiri-Thema beim FCB? Teile uns hier deine Meinung mit.
Die Auflösung folgt vor dem nächsten FCB-Auftritt. Es ist das Europa-League-Highlight zu Hause gegen Stuttgart (Donnerstag, 21 Uhr).
Mannschaft
SP
TD
PT
1
7
8
15
2
7
4
14
3
7
3
13
4
7
1
13
5
7
3
12
6
7
3
11
7
7
1
11
8
7
0
8
9
7
-5
7
10
7
-1
6
11
7
-4
5
12
7
-13
2