Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat bei angereisten Fussballfans eine grössere Menge pyrotechnischer Gegenstände sichergestellt. Die Personen wurden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, wie es in einer Medienmitteilung vom Dienstag heisst.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat bei angereisten Fussballfans Pyros sichergestellt. Foto: Kantonspolizei Basel-Stadt

Anlässlich des Europa League-Spiels des FC Basel gegen den VfB Stuttgart am Donnerstag kontrollierte die Polizei in der Nacht auf Dienstag bereits angereiste Fans, wie es weiter heisst. Die Pyros seien bei einer Kontrolle von acht Personen in deren Gepäck festgestellt worden.

In ihrer Mitteilung hält die Polizei fest, dass Pyros gefährlich und deshalb verboten sind. Sie kündigt an, bei Verdachtsfällen weitere Kontrollen durchzuführen und Massnahmen zu ergreifen.