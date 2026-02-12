DE
«Hatten es noch im Kopf»
Cup-Out hallt im Wallis nach

Der FC Sion empfängt am Donnerstagabend Basel (20.30 Uhr). Ein erster Schritt, um das Cup-Out vergessen zu machen? In der Vorbereitung stellt sich das Wetter quer. Mehr dazu hier im Sion-Inside.
Publiziert: 12:41 Uhr
Das tat weh: Liam Chipperfield kommt nochmals auf Cup-Out zu sprechen.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

  • Konkretes bei Transfers: Zuzug und Abgang
  • Das sagen Chipperfield und Tholot zur Cup-Ohrfeige
  • «Wetter stört mich»: Sion muss sich wegen Regen anpassen
Bastien Feller, Simon Strimer

Die News der Woche

Nachdem Didier Tholot gegen Luzern auf der rechten Abwehrseite improvisieren musste, kann er wieder auf Dauerbrenner Numa Lavanchy (32) setzen. Der Romand ist nach seiner Sperre wieder einsatzbereit. In Zukunft kann der Sion-Coach zudem auf einen neuen Rechtsverteidiger. Ryan Kessler (20) kommt aus der Challenge League. Der Schweizer U20-Nationalspieler spielt derzeit in Aarau, wo er noch bis Juni unter Vertrag steht. Théo Bouchlarhem (24) hingegen dürfte das Wallis verlassen, er soll kurz vor einer Unterschrift bei Étoile Carouge stehen.

Die grosse Frage

Findet Rilind Nivokazi den Weg zum Tor wieder? Der Stürmer, mit acht Treffern bester Torschütze seiner Mannschaft, hat seit sieben Spielen kein Tor mehr erzielt. «Ich wünsche mir, dass er wieder trifft. Aber auch diejenigen, die ihn ersetzen können. Es bleibt jedoch eine allgemeine Feststellung: Wir müssen alle entschlossener sein. Sowohl in der Offensive als auch in der Defensive», sagt Didier Tholot.

Gesagt ist gesagt

«Es bringt nichts, zurückzuschauen», sagt Liam Chippefield (21) in Bezug auf das bittere Ausscheiden im Cup gegen GC am letzten Dienstag. Ein Ergebnis, das die Wallisern noch immer nicht ruhig schlafen lässt. «Gegen Luzern hatten wir das noch ein wenig im Kopf. Wir müssen etwas Positives in Gang setzen, um weiterzumachen», meint Didier Tholot, dem sich seine Nummer 21 anschliesst. «Wir sind Fünfter in der Meisterschaft, wir müssen uns weiter konzentrieren und die gute Ausgangslage nutzen.»

Mögliche Aufstellung

Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Chipperfield, Kabacalman, Baltazar; Chouaref, Nivokazi, Kololli.

Wer fehlt?

Kessler (noch nicht spielberechtigt). Rrudhani, Shala (beide verletzt).

Neben dem Platz

Seit Dienstag regnet es ununterbrochen im Wallis und es soll bis Freitag so bleiben. Das hat erneut Auswirkungen auf die Vorbereitung des Klubs. Nachdem der Verein aufgrund der gefrorenen Plätze sein Trainingszentrum verlassen musste, muss er sich nun erneut anpassen. «Das Wetter stört mich, weil wir zwischen Naturrasen und Kunstrasen pendeln müssen», bedauert Didier Tholot, der dies jedoch nicht als Ausrede gelten lassen will.

Hast du gewusst, dass...

...ein erneutes Sion-Remis ein Novum wäre? Fünf Unentschieden in Folge gab es bei den Wallisern in der Super-League-Geschichte noch nie.

Aufgepasst auf

Anthony Racioppi (27). Aus jedem dritten Spiel kommt der Sion-Keeper ohne Gegentor heraus. So auch beim 0:0 am letzten Samstag. Die acht weissen Westen sind Liga-Bestwert aller Goalies, FCB-Keeper Marwin Hitz folgt mit sieben.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 23 Runden:

1. Racioppi 4,4
2. Baltazar 4,3
3. Hajrizi 4,1

Hier gehts zu allen Sittener Noten.

Der Schiedsrichter

Anojen Kanagasingam. Der 32-Jährige hat in neun Super-League-Spielen in dieser Saison noch keinen Spieler vom Platz gestellt. Es gibt eine Ausnahme: der Cup. In der 1. Runde im August in Ajoie schickte er den Sittener Hajrizi unter die Dusche.

Der Gegner

Basel kann durchaus als Angstgegner bezeichnet werden. Seit der Super-League-Gründung gewinnt Sion gegen den FCB nur rund 10 Prozent der Spiele. 7 Siege, 45 Niederlagen, 21 Unentschieden. Mehr zum Gegner? Hier erscheint das FCB-Inside.

24

Runde

Di., Luzern – GC 4:3
Mi., St. Gallen – YB 2:1
Mi., FCZ – Winterthur 3:0
Mi., Lugano – Servette 1:1
Do., Sion – Basel, 20.30 Uhr
Do., Thun – Lausanne, 20.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
23
24
52
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
23
15
42
3
FC Lugano
FC Lugano
24
11
42
4
FC Basel
FC Basel
23
9
39
5
FC Sion
FC Sion
23
6
34
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
24
-3
33
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
23
2
29
8
FC Zürich
FC Zürich
24
-9
28
9
FC Luzern
FC Luzern
24
-2
27
10
Servette FC
Servette FC
24
-7
26
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
24
-12
20
12
FC Winterthur
FC Winterthur
23
-34
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
