Der erste Saisonsieg der Hoppers ist Tatsache! Gegen St. Gallen hat Trainer Peter Zeidler seine Taktik angepasst und ist damit prompt erfolgreich gewesen. Welchen Ansatz wählt der Coach im Derby gegen den FCZ? Hier kommt das GC-Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Peter Zeidler überraschte mit defensiver Taktik gegen FCSG

Captain Abrashi mit Topform: 2 Tor, 1 Assists in fünf Spielen

GC verzeichnet 13 Abgänge, Derby gegen FCZ am Samstag, 20.30 Uhr

Stefan Kreis Reporter Fussball

Die News der Woche

Zeit seiner Karriere muss sich Peter Zeidler anhören, dass es für ihn bloss Vollgas-, sprich Harakiri-Fussball gibt. Am Mittwochabend gegen den FCSG straft er seine Kritiker aber Lügen und überrascht den Gegner mit einer defensiveren Taktik. Ein Blick auf die Heatmaps der beiden Spiele gegen Vaduz (2:5) und den FCSG (2:0) zeigt die massiven Unterschiede. Presste die Zeidler-Elf im Rheinpark noch ultrahoch, verlegte der Trainer die Angriffslinie im Spiel gegen seinen Ex-Klub weiter nach hinten, bis zur Mittellinie. Und er wird mit dem ersten Dreier der Saison belohnt. Von Genugtuung will Zeidler aber nichts wissen. Es gehe um die Bereitschaft, verteidigen zu wollen. Unabhängig von der Taktik. «Aber», so Zeidler. «Wir haben immer einen Plan B.»

Die grosse Frage

Kann Leit-Hopper Amir Abrashi die Pace halten? Mit zwei Toren und einem Assist ist der 36-Jährige aktueller Topskorer der Hoppers. Und er rennt wie ein junger Hüpfer über den Rasen. Muss Zeidler seinen nimmermüden Captain manchmal bremsen? Immerhin verpasst Abrashi in der letzten Saison etliche Spiele wegen muskulärer Probleme im Oberschenkelbereich. «Amir hat seit Juni jedes einzelne Training absolviert, er ist physisch in Top-Form», sagt Peter Zeidler. Wohlwissend, dass sein aktuell wichtigster Spieler nicht jünger wird. In allen fünf bisherigen Saisonspielen stand Abrashi in der Startelf, fünfmal wurde er in der Schlussphase ausgewechselt. Auch im Derby?

Gesagt ist gesagt

«Wir haben zwei gute Goalies.» Was Peter Zeidler nach dem 2:0 gegen St. Gallen sagte, wiederholt er auch einen Tag vor dem Derby. Dass Marvin Hübel zwischen den Pfosten stehe, habe in erster Linie mit Hübel zu tun und nicht mit Justin Hammel. Der absolvierte insgesamt 137 Spiele für die Hoppers, nun stehen die Zeichen auf Abschied. Hammels Vertrag läuft nächsten Juni aus.

Die Blick-Prognose

Anfang Mai startet Peter Zeidler mit einem Derby gegen den FCZ in sein GC-Abenteuer, von jener Mannschaft, die damals auf dem Rasen stand, ist aber nicht mehr viel übrig. Insgesamt haben die Grasshoppers 13 Abgänge zu verzeichnen. Ebenfalls nicht mehr mit dabei ist Stürmer Tsimba, der die Hoppers mit einer Tätlichkeit auf die Verliererstrasse brachte. Entscheidend wird sein, dass GC am Samstag die Nerven behält, dann ist der zweite Dreier in Folge möglich. Zumal auch der Stadtrivale massive Abgänge zu verzeichnen hat.

Mögliche Aufstellung

Hübel; Stroscio, Pllana, Bettkober, Rissi; Clemente, Guibelalde, Abrashi; Bengondo, Muci, Krasniqi.

Wer fehlt?

Avdullahu, Creti, Meyer, von Moos (alle verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 6 Runden:

Hübel 5,0 Bettkober 5,0 Guibelalde 5,0

Hier gehts zur Übersicht aller GC-Noten.

Der Schiedsrichter

Johannes von Mandach wird die Partie leiten, ihm zur Seite stehen mit Guillaume Maire und David Huwiler zwei Assistenten. Vierter Offizieller ist Hüseyin Sanli. Im VAR-Room sitzt Michèle Schmölzer.

Der Gegner

Der FC Zürich hat einen Trainer, der bei den Hoppers bestens bekannt ist: Marcel Koller. Die GC-Legende verrät vor dem Derby, dass die Verantwortlichen seiner alten Liebe auch bei ihm angefragt haben – hier gehts zum FCZ-Inside.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

7 Runde

Sa., YB – Luzern, 18.00 Uhr

Sa., Vaduz – Lausanne, 18.00 Uhr

Sa., GC – FCZ, 20.30 Uhr

So., Servette – St. Gallen 14.00 Uhr

So., FCB – Lugano 16.30 Uhr

So., Sion – Thun 16.30 Uhr

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen