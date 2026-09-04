GC-Legende Marcel Koller trifft am Samstag mit dem FCZ auf seine alte Liebe. Der Trainer über seine Hopper-Vergangenheit und warum er GC abgesagt hat. Hier kommt das FCZ-Inside zur 7. Runde.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Marcel Koller trifft erstmals als FCZ-Trainer auf GC

Rechtsverteidiger-Probleme beim FCZ: 19-jähriger Doron Lichtenstein ist eine Option

Miguel Reichmuth ungeschlagen in drei Derbys: FCZ-Notenschnitt 4,6 nach 6 Runden

Björn Lindroos Redaktor Sport

Die News der Woche

Zürcher Derbys hat Marcel Koller (65) schon viele erlebt. Und trotzdem ist am Samstag etwas anders. Zum ersten Mal steht Koller auf der anderen Seite. Der FCZ-Trainer trifft auf seine alte Liebe GC.

«Es ist schon ewig her. 25 Jahre. Da waren einige meiner Spieler noch gar nicht da. Ich habe meine ganze Karriere bei GC verbracht. Es war eine schöne Zeit», so Koller über GC.

Tatsächlich habe der Klub, für den Koller einst 434 Spiele absolvierte, auch bei ihm angerufen. Noch bevor er dem FCZ zugesagt hatte: «Aus dem Verwaltungsrat von GC hat mich jemand angerufen. Doch ich musste sagen: ‹Jetzt habe ich 25 Jahre nichts gehört und diese Zeit ist nun abgelaufen.›» Dann entschied er sich für den Stadtrivalen.

Und was für einen Empfang erwartet Marcel Koller von den GC-Fans am Samstag? «Ich weiss es nicht. Ich lass es auf mich zukommen», gibt er sich ganz gelassen.

Die grosse Frage

Wie löst der FCZ sein Rechtsverteidiger-Problem? Nach der schweren Verletzung von Chris Kablan fehlen alle nominellen Rechtsverteidiger im Kader der Zürcher.

Die Antwort könnte Doron Lichtenstein (19) heissen. Das Eigengewächs kam nach Kablans Verletzung gegen YB zum Debüt und überzeugte Marcel Koller: «Er hat schon in der Vorbereitung bei uns gespielt. Schon dort ist er mir als frecher Spieler aufgefallen, der Schwung nach vorne bringt. Auch nach der Einwechslung gegen YB hat er mich überzeugt. Klar fehlt noch das eine oder andere. Aber er hat es gut umgesetzt und ist eine Option für am Samstag.»

Gesagt ist gesagt

«Verloren hab ich noch nie!», sagt Miguel Reichmuth (22), als er vom Blick-Reporter an der Pressekonferenz auf seine Derby-Bilanz angesprochen wird. Tatsächlich: Dreimal spielte Reichmuth mit der ersten Mannschaft gegen GC, dreimal gewann der FCZ.

Was bedeutet dem Mittelfeldspieler das Derby? «Jeder, der in diesem Verein ist, weiss, was es heisst, gegen den Stadtrivalen zu spielen. Bei mir ist es vielleicht noch extremer, weil ich aus der eigenen Jugend komme. Es gibt für mich nur eines: gewinnen!»

Die Blick-Prognose

GC kommt mit dem ersten Saisonsieg im Rücken ins Derby und wird gegen den FCZ alles auf dem Platz lassen. Man darf eine enge Partie erwarten, in der der FCZ aber sicherlich zu seinen Chancen kommen wird. Nutzt das Team von Marcel Koller diese besser als noch gegen YB, liegt der Derbysieg drin.

Mögliche Aufstellung

Huber; Lichtenstein, Kamberi, Hack, Walker; Schödler; Emmanuel, Reichmuth, Krasniqi, Spadanuda; Kény.

Wer fehlt?

Perea ist suspendiert. Kablan, Berisha, Comenencia, Essakkati, Morozov, Hodza und Sauter sind allesamt verletzt.

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 6 Runden:

Reichmuth 4,6 Emmanuel 4,5 Krasniqi 4,1

Hier gehts zur Übersicht aller FCZ-Noten.

Der Schiedsrichter

Johannes von Mandach leitet die Partie und wird von VAR Michèle Schmölzer unterstützt.

Der Gegner

GC kommt mit Schwung ins Derby. Die Hoppers haben unter der Woche gegen St. Gallen den ersten Sieg der Saison gefeiert. Im Derby wird ein besonderer Gast wieder vor Ort sein: Legende Richard Nunez – hier geht es zum GC-Inside.

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6 Runde

Sa., YB – Luzern, 18 Uhr

Sa., Vaduz – Lausanne, 18 Uhr

Sa., GC – FCZ, 20.30 Uhr

So., Servette – St. Gallen 14 Uhr

So., FCB – Lugano 16.30 Uhr

So., Sion – Thun 16.30 Uhr