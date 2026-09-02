Alain Kunz Reporter Fussball

An einer Person kann man absehen, wie schwierig Notengebung manchmal ist. Captain Lindrit Kamberi, der Mann mit der vierfach gebrochenen Nase und der Maske, verteidigt zuerst wie seine gesamten Abwehrkollegen hanebüchen. Baut sein Team aber wieder auf, macht das 2:4 – und trifft noch Alu. Das Spiel hätte auch 4:4 enden können. Hätte, hätte, Fahrradkette. Gibts das 4:4, kriegt Kamberi eine 5. So eine 3.

Auch der Rest der FCZ-Defensive sieht schlecht aus. Es gibt auch eine 3 für Leandro Schödler, Alexander Hack und Sebastian Walker. Zu wenig sieht man in diesem Spiel von Philippe Kény. Auch er ist ungenügend. Der Beste? Der energetische Miguel Reichmuth, der auch das 1:0 macht. Die übrigen kriegen eine 4 – für beste Unterhaltung …

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