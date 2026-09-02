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Zürich-Noten gegen YB
FCZ-Defensive sieht schlecht aus – einer überragt alle

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der FCZ-Spieler zur 2:4-Niederlage gegen YB.
Publiziert: vor 20 Minuten
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
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1/18
YB-Matchwinner im Letzigrund: Christian Fassnacht, dreifacher Torschütze.
Foto: TOTO MARTI
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Alain KunzReporter Fussball

An einer Person kann man absehen, wie schwierig Notengebung manchmal ist. Captain Lindrit Kamberi, der Mann mit der vierfach gebrochenen Nase und der Maske, verteidigt zuerst wie seine gesamten Abwehrkollegen hanebüchen. Baut sein Team aber wieder auf, macht das 2:4 – und trifft noch Alu. Das Spiel hätte auch 4:4 enden können. Hätte, hätte, Fahrradkette. Gibts das 4:4, kriegt Kamberi eine 5. So eine 3.

Auch der Rest der FCZ-Defensive sieht schlecht aus. Es gibt auch eine 3 für Leandro Schödler, Alexander Hack und Sebastian Walker. Zu wenig sieht man in diesem Spiel von Philippe Kény. Auch er ist ungenügend. Der Beste? Der energetische Miguel Reichmuth, der auch das 1:0 macht. Die übrigen kriegen eine 4 – für beste Unterhaltung …

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
12
14
2
FC Lugano
FC Lugano
4
10
12
3
FC Basel
FC Basel
5
3
10
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
4
1
7
5
FC Sion
FC Sion
4
1
6
6
FC Thun
FC Thun
4
-5
6
7
FC Zürich
FC Zürich
6
-7
6
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
5
-1
5
9
FC Luzern
FC Luzern
5
-4
5
10
Servette FC
Servette FC
4
-1
4
11
FC Vaduz
FC Vaduz
5
-2
3
12
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
4
-7
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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Super League
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