Stefan Kreis Reporter Fussball

Es gibt Fussballer, die spielen mit 36 Jahren bloss noch zum Spass. Und dann gibts Typen wie Amir Abrashi. Die rennen übers Feld wie junge Hüpfer. Stark, wie der Leithopper seine junge Mannschaft mitreisst, überlegt, wie er in der 36. Minute die Führung erzielt und auch deshalb der beste Spieler auf dem Rasen ist.

Allgemein zeigen die Hoppers einen guten Auftritt, allen voran der 21-jährige Samuel Krasniqi, der ein ums andere Mal für Wirbel sorgt, aber die Kiste trotz bester Chancen nicht trifft. Auch defensiv können die Hoppers im Vergleich zum 2:5 gegen Vaduz überzeugen, einzig über die rechte Abwehrseite hat GC Mühe gegen den wirbligen Baldé.

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