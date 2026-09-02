DE
FR
Abonnieren
Hopper spielt Doppelpass mit FCSG-Verteidigung und trifft
4:26
Highlights im Video:Lee spielt mit Espen Doppelpass und erwischt Zigi

GC-Noten gegen St. Gallen
Einer übertrifft in starkem Hoppers-Kollektiv alle

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 2:0-Sieg von GC gegen St. Gallen.
Publiziert: 02.09.2026 um vor 55 Minuten
|
Aktualisiert: vor 23 Minuten
Kommentieren
1/13
Amir Abrashi (l.) trifft zum 1:0 – es ist bereits sein zweites Saisontor.
Foto: TOTO MARTI
RMS_Portrait_AUTOR_1196.JPG
Stefan KreisReporter Fussball

Es gibt Fussballer, die spielen mit 36 Jahren bloss noch zum Spass. Und dann gibts Typen wie Amir Abrashi. Die rennen übers Feld wie junge Hüpfer. Stark, wie der Leithopper seine junge Mannschaft mitreisst, überlegt, wie er in der 36. Minute die Führung erzielt und auch deshalb der beste Spieler auf dem Rasen ist. 

Allgemein zeigen die Hoppers einen guten Auftritt, allen voran der 21-jährige Samuel Krasniqi, der ein ums andere Mal für Wirbel sorgt, aber die Kiste trotz bester Chancen nicht trifft. Auch defensiv können die Hoppers im Vergleich zum 2:5 gegen Vaduz überzeugen, einzig über die rechte Abwehrseite hat GC Mühe gegen den wirbligen Baldé.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Noch näher dran an GC

Füge jetzt GC deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu GC
Nichts verpassen
Alle Storys zu GC
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
12
14
2
FC Lugano
FC Lugano
4
10
12
3
FC Basel
FC Basel
5
3
10
4
FC Luzern
FC Luzern
6
-3
8
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
-1
7
6
FC Thun
FC Thun
5
-5
7
7
FC Sion
FC Sion
4
1
6
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
-1
6
9
FC Zürich
FC Zürich
6
-7
6
10
Servette FC
Servette FC
4
-1
4
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
5
-5
4
12
FC Vaduz
FC Vaduz
6
-3
3
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich