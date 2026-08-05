GC steht nach zwei Spielen bereits wieder in der hinteren Tabellenhälfte. Beunruhigender ist jedoch die Tatsache, dass einzig Amir Abrashi das Team trägt. Nun könnte Zeidler aus der Ostschweiz dringend benötigte Führungsqualitäten rekrutieren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft GC taucht in Lugano und verliert 1:4

Captain Abrashi einziger Leader im Kader

Zeidler sucht Profil eines aktuellen FCSG-Spielers

Nach der 1:4-Klatsche vom Grasshopper Club Zürich gegen den FC Lugano letzten Sonntag herrscht Katerstimmung im Lager der Zürcher. Trotz starker erster Halbzeit kippte die Partie nach dem Wechsel völlig, woraufhin Captain Amir Abrashi Klartext sprach: «Wir haben uns abschlachten lassen.»

Ausgerechnet der 36-jährige Routinier war einmal mehr bester Hopper auf dem Platz und kämpfte unermüdlich bis zu seiner Auswechslung. Doch der Auftritt legt das grösste Problem von GC offen: Wenn stets der älteste Feldspieler vorangehen muss, fehlt es der Mannschaft an weiteren echten Führungsfiguren.

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Im aktuellen Kader gibts zwei Spieler, die Abrashi einst ablösen könnten. Nur ist keiner der beiden schon so weit, einer steht gar vor dem Abgang. «Er ist mein Lehrling. Ich bin ein Fan von ihm und hoffe, dass er bleibt», so der Captain. Eine Garantie dafür gibts aber natürlich nicht. Unweigerlich richtet sich der Blick von Coach Zeidler deshalb auf Profis anderer Teams. Besonders angetan ist der Deutsche von einem St. Galler, den er aus seiner Zeit in der Ostschweiz bestens kennt. Schliesslich verbindet die beiden «eine ganz besondere Geschichte.» Und auch der Spieler selbst spricht von einer «guten Zeit».

Um welchen St. Galler es sich handelt, was einen Transfer begünstigen könnte und wer die beiden anderen Hoppers mit Führungsqualitäten sind, liest du nur im exklusiven B+-Artikel.