Darum gehts
- FC Thun könnte sich am Samstag gegen Lugano Meistertitel sichern
- Freinacht und Fanmarsch geplant, bei Sieg spontane Feier im Stadion
- Offizielle Meisterfeier am 15. Mai, Pokalübergabe am 14. Mai
Die ersten Champagerflaschen sind bereits kühl gestellt und die Meistershirts sind gedruckt. Beim FC Thun laufen die Vorbereitungen für die Meistersause auf Hochtouren. Am Samstag können die Berner Oberländer mit einem Sieg gegen Lugano den Sensationstitel aus eigener Kraft fixen. Gibt es ein Unentschieden oder eine Niederlage gegen die Tessiner, könnte es zur Sofa-Meisterschaft am Sonntag kommen. Damit dieser Fall eintritt, darf der FC St. Gallen sein Spiel gegen YB aber nicht gewinnen. Hier gibt es den Thuner Meisterfahrplan.
Titelgewinn am Samstag
Anpfiff zur Partie ist um 20.30 Uhr – selbstredend ist die Stockhorn Arena längst ausverkauft. Rund zwei Stunden später – und bei einem Sieg des FCT –, knallen die Korken. Eine spontane Meisterfeier findet direkt im Anschluss der Partie im Stadion statt. Ebenfalls kommt es dann zu einer Spielerpräsentation. Danach wird sich die Meistermannschaft für einen Moment in die Garderobe zurückziehen. Im Anschluss gibt es einen Fanmarsch zum Rathausplatz, die Mannschaft fährt mit einem Bus dorthin. Ein Programm ist nicht geplant, allerdings haben die Behörden eine Freinacht bewilligt, also kann bis tief in die Nacht in der ganzen Stadt gefeiert werden.
Titelgewinn am Sonntag
Auch im Falle, dass die Meistersause vertagt wird, ist man in Thun vorbereitet. Das Team schaut sich die Partie zwischen YB und St. Gallen in geschlossener Gesellschaft in der Arena an. Für die Fans gibt es ein Public Viewing im Stadion. Türöffnung für den Event wäre um 15 Uhr – Anpfiff ist 90 Minuten später. Danach ist der Ablauf gleich wie am Samstag. Fanumzug zum Rathausplatz, inklusive spontaner Feier und Freinacht auf dem Stadtgelände. Diese ist aber nur bewilligt, sollte der Titel erst am Sonntag feststehen.
Offizielle Meisterfeier
Nebst der spontanen Meisterfeier gibt es auch noch eine offizielle Meisterparty. Voraussichtlich steigt diese am 15. Mai – natürlich nur, wenn die Thuner den Titel bis dahin gefixt haben. Tags zuvor findet im letzten Heimspiel die Pokalübergabe statt – ausgerechnet gegen Kantonsrivale YB. Das genaue Programm für die Feier ist noch nicht definiert. Geplant ist derzeit, dass am Freitagnachmittag der Meisterumzug beginnt. Gefeiert wird dann auf dem Stadthofplatz. Weitere Informationen sollen aber noch folgen. Wie bereits dieses Wochenende ist eine Freinacht geplant.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
33
38
74
2
FC St. Gallen
33
24
60
3
FC Lugano
33
12
57
4
FC Basel
33
6
53
5
FC Sion
33
16
52
6
BSC Young Boys
33
5
48
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
33
3
40
2
Servette FC
33
0
40
3
FC Lausanne-Sport
33
-10
39
4
FC Zürich
33
-18
34
5
Grasshopper Club Zürich
33
-25
27
6
FC Winterthur
33
-51
19