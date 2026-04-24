Bereit für die Party des Jahres: Der FC Thun kann am Samstag mit einem Sieg gegen Lugano Schweizer Meister werden. Hier gibt es den Meisterfahrplan der Berner Oberländer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Thun könnte sich am Samstag gegen Lugano Meistertitel sichern

Freinacht und Fanmarsch geplant, bei Sieg spontane Feier im Stadion

Offizielle Meisterfeier am 15. Mai, Pokalübergabe am 14. Mai War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Andri Bäggli Redaktion Sport

Die ersten Champagerflaschen sind bereits kühl gestellt und die Meistershirts sind gedruckt. Beim FC Thun laufen die Vorbereitungen für die Meistersause auf Hochtouren. Am Samstag können die Berner Oberländer mit einem Sieg gegen Lugano den Sensationstitel aus eigener Kraft fixen. Gibt es ein Unentschieden oder eine Niederlage gegen die Tessiner, könnte es zur Sofa-Meisterschaft am Sonntag kommen. Damit dieser Fall eintritt, darf der FC St. Gallen sein Spiel gegen YB aber nicht gewinnen. Hier gibt es den Thuner Meisterfahrplan.

Titelgewinn am Samstag

Anpfiff zur Partie ist um 20.30 Uhr – selbstredend ist die Stockhorn Arena längst ausverkauft. Rund zwei Stunden später – und bei einem Sieg des FCT –, knallen die Korken. Eine spontane Meisterfeier findet direkt im Anschluss der Partie im Stadion statt. Ebenfalls kommt es dann zu einer Spielerpräsentation. Danach wird sich die Meistermannschaft für einen Moment in die Garderobe zurückziehen. Im Anschluss gibt es einen Fanmarsch zum Rathausplatz, die Mannschaft fährt mit einem Bus dorthin. Ein Programm ist nicht geplant, allerdings haben die Behörden eine Freinacht bewilligt, also kann bis tief in die Nacht in der ganzen Stadt gefeiert werden.

Titelgewinn am Sonntag

Auch im Falle, dass die Meistersause vertagt wird, ist man in Thun vorbereitet. Das Team schaut sich die Partie zwischen YB und St. Gallen in geschlossener Gesellschaft in der Arena an. Für die Fans gibt es ein Public Viewing im Stadion. Türöffnung für den Event wäre um 15 Uhr – Anpfiff ist 90 Minuten später. Danach ist der Ablauf gleich wie am Samstag. Fanumzug zum Rathausplatz, inklusive spontaner Feier und Freinacht auf dem Stadtgelände. Diese ist aber nur bewilligt, sollte der Titel erst am Sonntag feststehen.

Offizielle Meisterfeier

Nebst der spontanen Meisterfeier gibt es auch noch eine offizielle Meisterparty. Voraussichtlich steigt diese am 15. Mai – natürlich nur, wenn die Thuner den Titel bis dahin gefixt haben. Tags zuvor findet im letzten Heimspiel die Pokalübergabe statt – ausgerechnet gegen Kantonsrivale YB. Das genaue Programm für die Feier ist noch nicht definiert. Geplant ist derzeit, dass am Freitagnachmittag der Meisterumzug beginnt. Gefeiert wird dann auf dem Stadthofplatz. Weitere Informationen sollen aber noch folgen. Wie bereits dieses Wochenende ist eine Freinacht geplant.