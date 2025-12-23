DE
FR
Abonnieren

FCL-Sportchef mit Klartext
Luzern legt Vertragsverlängerung mit Trainer Frick auf Eis

Trainer Mario Frick geniesst trotz fehlender Resultate weiterhin das volle Vertrauen von Sportchef Remo Meyer. Die Gespräche, über eine Vertragsverlängerung über den Sommer 2026 hinaus, werden aber auf Eis gelegt.
Publiziert: 13:52 Uhr
|
Aktualisiert: vor 46 Minuten
Kommentieren
1/5
FCL-Sportchef Remo Meyer ist nicht zufrieden mit der Vorrunde.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_1052.JPG
Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Zufrieden ist man in Luzern nicht. Trotz des 4:0-Siegs zum Abschluss der Vorrunde in Lausanne fällt die Bilanz von Remo Meyer durchzogen aus. «Die erste Phase der Saison war ordentlich bis gut, in der zweiten Phase haben wir gelitten», so der FCL-Sportchef.

Die Klassierung sei enttäuschend. «Wir wollten dort sein, wo im Kampf um die Top 6 die Musik gespielt wird.» Aber letztlich lüge die Tabelle nicht. Luzern liegt auf Platz 8, der Rückstand auf das sechstklassierte Sion beträgt sechs Punkte, nach Verlustpunkten sind es gar deren acht auf YB.

In seiner Jahresschluss-Bilanz hebt Meyer vor allem folgende Negativpunkte hervor: die schwache Heimbilanz (nur 1 Sieg), die hohe Anzahl Gegentore (35 Tore) und der Fakt, dass kein einziger Sieg bestätigt werden konnte. «Uns hat die Konstanz gefehlt», so Meyer. Einer der wenigen Lichtblicke sind die Leistungen im Cup, wo der FCL sich souverän für die Viertelfinals qualifiziert hat und dort auswärts auf Stade-Lausanne-Ouchy trifft.

«Fokus auf die sportliche Entwicklung»

Die sportliche Baisse hat auch dazu geführt, dass die Vertragsverhandlungen mit Trainer Mario Frick (51), dessen Kontrakt im Sommer ausläuft, auf Eis gelegt wurden. «Wir haben uns entschieden, dass wir ohne vorzeitige Vertragsverlängerung in die Rückrunde gehen», so Meyer, der am Montag mit Frick eine umfassende Analyse vorgenommen hat. «Der volle Fokus liegt auf der Vorbereitung der Rückrunde und auf der sportlichen Entwicklung der Mannschaft.»

Als Misstrauensvotum gegenüber Frick will Meyer dies allerdings nicht verstanden wissen. «Wir arbeiten nun seit vier Jahren zusammen, die Zusammenarbeit ist ausserordentlich und aussergewöhnlich im Fussball.» Das Vertrauen in Frick sei «maximal», die Unterstützung für ihn ebenfalls. «In Luzern ist ein Trainer nie alleine unterwegs. Durch eine schwierige Phase gehen wir gemeinsam durch.»

Keine grossen Transferaktivitäten geplant

Der Sportchef rechnet nicht damit, dass es im Winter zu grossen Veränderungen im Kader kommen wird. «Wenn es eine Möglichkeit ergibt, ergreifen wir diese. Aber es werden keine sportlich relevanten Spieler abgegeben, ausser es passiert etwas Aussergewöhnliches.» Die Ansicht Fricks, der seinen Wunsch geäussert hat, dass im Winter ein Führungsspieler verpflichtet werden sollte, teilt Meyer nicht. «Wir sind auch da, um Leader zu formen und zu entwickeln.»

Mehr zur Super League
Lob für Malenovic und einen klaren Trainer des Jahres
Alex Frei bei FORZA! XXL
Die grosse Hinrunden-Analyse
Das ist die Blick-Elf der Vorrunde
Nur zwei Basler sind dabei
Das ist die Blick-Elf der Vorrunde
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
FC Basel
19
8
32
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
19
-7
24
8
FC Luzern
FC Luzern
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Luzern
FC Luzern
Super League
Super League
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Sion
Stade-Lausanne-Ouchy
Stade-Lausanne-Ouchy
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Luzern
        FC Luzern
        Super League
        Super League
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC Sion
        FC Sion
        Stade-Lausanne-Ouchy
        Stade-Lausanne-Ouchy