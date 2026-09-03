An der WM kommt Zeki Amdouni in vier von sechs Spielen zum Einsatz, nun heisst die Bühne Championship in England. Weshalb Amdouni nicht in einer Top-Liga spielt. Und was Ex-Norwich- und -Bristol-Spieler Timm Klose sagt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gaetano Berardi führt mit 144 Einsätzen die Schweizer Championship-Rangliste an

Zeki Amdouni gibt Assist beim 1:1 von Burnley gegen Middlesbrough

Timm Klose spielte fast 60 Spiele in einer Saison für Norwich

Stefan Kreis Reporter Fussball

In der Rangliste jener Schweizer, die am meisten Spiele in der zweithöchsten englischen Liga absolviert haben, steht Gaetano Berardi auf dem ersten Platz. Mit 144 Einsätzen für Leeds United. Dicht gefolgt von Almen Abdi, der 132 Spiele für Watford und Sheffield Wednesday absolvierte. Auch Timm Klose steht auf dem Podest, mit 128 Spielen für Norwich und Bristol.

Alle drei schafften den Aufstieg in die Premier League. Auch Nati-Stürmer Zeki Amdouni (25) wird in dieser Saison mit Burnley um die Rückkehr ins Oberhaus kämpfen. Ein möglicher Leihtransfer in eine Top-5-Liga ist kurz vor dem Deadline Day gescheitert.

Am Mittwoch steht der Genfer WM-Fahrer zum ersten Mal in der Startelf der Clarets und schreibt sich beim 1:1 gegen Middlesbrough gleich einen Assist aufs Konto.

The Den statt Camp Nou

Im März vor einem Jahr wurde Amdouni bei der 1:3-Niederlage von Benfica Lissabon gegen Barcelona eingewechselt, nun heissen die Stadien nicht Da Luz und Camp Nou, sondern The Den in London oder Hillsborough in Sheffield. Championship statt Champions League.

Ist der Zauberfuss, der vor drei Jahren für 18 Millionen vom FC Basel in die Premier League zu Burnley wechselte, nicht zu gut für die Zweitklassigkeit? Ist ein Spieler wie Amdouni in der Championship nicht verschenkt?

«Nein», sagt Blue-Experte und Norwich-Legende Timm Klose. «Die Championship ist nicht weit weg von einer Top-5-Liga. Und sie ist für mich einer der interessantesten Wettbewerbe der Fussballwelt.» Grund: die unterschiedlichen Gegner. «Du hast Top-Klubs mit vielen finanziellen Möglichkeiten, die sofort zurück in die Premier League wollen. Und dann hast du jene, die bloss in der Liga bleiben wollen. Der FC Burnley, der sich in den letzten Jahren zum Fahrstuhlklub entwickelt hat, gehört definitiv zur ersten Sorte.

«Die Stadien sind voll, die Intensität ist hoch»

Zur Attraktivität der Liga würden zudem die Zuschauerinnen und Zuschauer beitragen. «Die Stadien sind meistens voll, die Plätze sind top, die Intensität ist hoch.» Als Klose noch für Norwich kickte, kam er in einer Saison mit 46 Ligaspielen plus Playoffs plus Pokal auf fast 60 Spiele. «Und das auf höchstem Level», so Klose.

Für Amdouni ist das auch deshalb wichtig, weil er in der vergangenen Saison lange mit den Nachwehen eines Kreuzbandrisses kämpfte, in der Premier League bloss auf vier Einsätze gekommen ist, den Abstieg aber nicht verhindern konnte.

So wie Berardi, Klose und Abdi, die auch deshalb zu den Top 3 der Schweizer Championship-Spieler gehören.



