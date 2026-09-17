Nach einem holprigen Saisonstart kehrt Servette Genf mit zwei Siegen auf die Erfolgsspur zurück. Trainer Gourvennec lobt die Effizienz, während Matchwinner Téo Allix stolz über sein Tor spricht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Servette scheint in der Liga die Kurve gekriegt zu haben

Mit Téo Allix hat der Klub nun einen unerwarteten Sieg-Helden gefunden

Trainer Gourvennec spricht offen über seinen Matchwinner

Andri Bäggli Redaktor Sport

Vor zwei Spielen war die Stimmung in Genf noch trist. Mit nur vier Punkten aus sechs Spielen lagen die Servettiens weit hinter den Erwartungen zurück. Zwar kassierten die Grenats nicht viele Tore, doch selbst welche schiessen schien auch fast nicht möglich. In der Zwischenzeit hat sich das Blatt aber gewendet. Mit einem knappen 1:0-Sieg im Derby gegen Lausanne und dem 4:2 gegen Thun hat das Team von Trainer Jocelyn Gourvennec (54) die Punkte mehr als verdoppelt. Nach der Partie im Berner Oberland hört man, wie in der Garderobe der Genfer etwas gefeiert wird.

Auch bei Innenverteidiger Marco Burch fällt etwas Druck ab: «Zwei Spiele in Folge zu gewinnen, tut auf jeden Fall sehr gut.» Davon, dass die Genfer zuvor in einer Krise steckten, will der 25-Jährige nichts wissen: «Das ist mehr etwas, was die Medien machen. Aber wenn wir ehrlich sind, tun die sechs Punkte in der Tabelle schon gut.» Man habe jetzt noch viel Arbeit vor sich, so Burch.

Servette gibt Spiel fast aus der Hand

Damit spricht er einen richtigen Punkt an. Denn sowohl gegen Lausanne als auch gegen Thun war es nicht ein zwingender Sieg. Zwar legten die Westschweizer im Berner Oberland wie die Feuerwehr los, profitierten aber auch von einfachen Fehlern in der Thuner Verteidigung. Nach einer 2:0-Führung drohte man aber den sichergeglaubten Sieg noch aus der Hand zu geben. Thun glich zwischenzeitlich aus und schoss sogar das vermeintliche 3:2, das wegen eines Foulspiels aberkannt wurde.

4:47 Highlights im Video: Allix sorgt mit dieser Szene für Thuner Absturz

Erst ab da fand Servette wieder den Tritt und ging quasi im Gegenzug selbst in Führung. Weil Thun nicht in den Zweikampf kommt, fasst sich Innenverteidiger Téo Allix (22) aus rund 20 Metern ein Herz und schiesst seine Farben mit seinem ersten Profi-Tor überhaupt wieder in Front.

Nach dem Spiel sagt der Matchwinner, der zum ersten Mal in dieser Spielzeit zu Einsatzminuten kommt: «Es ist ein grossartiges Gefühl in diesem Trikot zu treffen. Vor den Fans zu jubeln, erfüllt mich mit Stolz. Zusammen mit dem Sieg war es ein sehr schöner Abend.» Wie der Ball reingegangen sei, wisse er gar nicht: «Es war reiner Instinkt. Ich habe einfach drauf gehauen und der Ball war im Tor.»

Allix hätte Servette verlassen können

Auch Gourvennec ist zufrieden mit der Leistung seines Teams: «Wir sind effizient gewesen. Das hat uns zum Saisonbeginn noch gefehlt.» Das Tor von Allix habe er nicht gesehen, weil er genau dann in Gesprächen mit Einwechselspielern gewesen sei.

Dass der Innenverteidiger überhaupt noch in Genf ist, war während der Transferperiode nicht klar, verrät Gourvennec: «Er hatte einen schwierigen Start in die Saisonvorbereitung. Es fiel ihm schwer, nach seiner Verletzung wieder in Schwung zu kommen. Er hätte am Ende der Transferperiode noch ausgeliehen werden können. Letztendlich ist er geblieben.»

Der 54-Jährige sei froh, dass er geblieben ist. «Selbst wenn er nicht spielt, ist er sehr wichtig. Er ist jemand, der im Training viel redet, die anderen anleitet und vorbildlich ist», beschreibt Gourvennec seinen Matchwinner.