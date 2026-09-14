Ausschreitungen haben Folgen für Servette-Fans

Im letzten Spiel vor und im ersten nach der Nati-Pause bekommen die Servette-Supporter die Folgen der Vorfälle am Lausanner Bahnhof zu spüren.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Die Vorfälle nach der Super-League-Partie zwischen Lausanne und Servette (0:1) haben ein behördliches Nachspiel für die Fans der Grenats. Am 19. September im Berner Wankdorf gegen YB und am 10. Oktober im heimischen Stade de Genève gegen Sion werden verstärkte Einlasskontrollen und verstärkte Überwachungen im Risikosektor durchgeführt. Dies gibt die Genfer Kantonspolizei am Montag bekannt.

Servettes Fans sorgten nach dem Genfersee-Derby vom vergangenen Sonntag für Ausschreitungen am Lausanner Bahnhof. «Knallkörper und pyrotechnische Gegenstände wurden absichtlich in Richtung der Polizeikräfte abgefeuert oder geworfen. Eine Fensterscheibe eines Geschäfts sowie Schutzplanen wurden ebenfalls durch die verschiedenen Wurfgegenstände beschädigt», schreibt die Genfer Kantonspolizei, die deswegen Stufe 2 des Kaskadenmodells für die zwei Meisterschaftspartien der Grenats gegen YB und Sion angeordnet hat. Das Nachholspiel am kommenden Mittwoch, in dem Servette auswärts auf Thun trifft, ist davon nicht betroffen.

Bereits vor den Ausschreitungen am Lausanner Bahnhof war es im Stade de la Tuilière zu Unstimmigkeiten gekommen. Die Servette-Fans wurden mit Bussen zur Arena gebracht. Zunächst hatten die Transportmittel Verspätung und dann kam es auch noch zu Reibereien beim Einlass ins Stadion. Die Folge: Die Genfer Supporter entschieden sich, den Match zu boykottieren – und aus Solidarität schlossen sich die Lausanner Hardcore-Fans diesem Protest an.