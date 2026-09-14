Anojen Kanagasingam liess am Samstag Thun-Goalie Niklas Steffen für sein Foul an GC-Joker Young-jun Lee mit Gelb davonkommen. Das war die falsche Entscheidung, wie das Ressort Spitzenschiedsrichter nun festhält.

Thun-Goalie hätte für Notbremse Rot sehen müssen

Thun-Goalie hätte für Notbremse Rot sehen müssen

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Für Urs Meier ist der Fall klar: «Rot und ganz sicher nicht Gelb!» Der Blick-Schiedsrichterexperte hätte das Foul von Thun-Keeper Niklas Steffen in der 86. Minute an GC-Angreifer Young-jun Lee aufgrund einer Notbremse mit einem Platzverweis geahndet (siehe Video oben). Etwas, das Anojen Kanagasingam am vergangenen Samstag nicht tat – der Referee verwarnte Steffen.

Nun hat sich auch das Ressort Spitzenschiedsrichter mit dieser Szene befasst – und kommt zum Schluss: Steffen hätte mit Rot bestraft werden müssen. «Der Thuner Goalie begeht weit ausserhalb seines Strafraums eine strafbare Aktion, die als ‹DOGSO› (Denying an obvious goal-scoring opportunity or a goal), also das Verhindern einer klaren Torchance, zu werten ist. Der erwartete Entscheid ist demnach eine rote Karte.»

Fragt sich nur, warum liess Kanagasingam Steffen bloss mit Gelb davonkommen? Für das Schiedsrichtergespann inklusive VAR war keine Notbremse gegeben, weil es der Meinung war, Lee hätte nach dem ersten Ballkontakt keine Ballkontrolle mehr gehabt.

Die Super-League-Partie im Berner Oberland verlor der Schweizer Meister zu Hause mit 0:1 gegen die Hoppers. Bei den Thunern flog Captain Marco Bürki in der ersten Halbzeit nach einem Ellbogenschlag mit Rot vom Platz.

3:23 Highlights im Video: Ellbogen ins Gesicht – Bürki muss vom Platz

1:13 Bürki über Tätlichkeit: «Es war eine sehr dumme Aktion»

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