Marco Bürki flog gegen GC nach einem Ellbogenschlag vom Platz. Jetzt wird der Thun-Captain für vier Spiele gesperrt.

Thun-Captain Bürki wird lange aus dem Verkehr gezogen

Thun-Captain Bürki wird lange aus dem Verkehr gezogen

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Der FC Thun muss in den kommenden Wochen auf seinen Captain Marco Bürki (33) verzichten. Nach dem Platzverweis bei der Heimniederlage gegen GC (0:2) wird Bürki für vier Spiele gesperrt. Das gibt die Schweizer Liga (SFL) am Montag bekannt.

Bürki verpasste in der 38. Minute Gegenspieler Nikolas Muci (23) im Luftduell einen Ellbogenschlag ins Gesicht. Obwohl der Abwehrchef sofort seine Unschuld beteuerte, zögerte Schiri Anojen Kanagasingam keine Sekunde und schickte den Verteidiger unter die Dusche.

Damit fehlt Bürki im Nachholspiel gegen Servette am Mittwoch und im Duell mit Aufsteiger Vaduz am Samstag. Nach der Länderspielpause muss Trainer Gian-Luca Privitelli (48) gegen den FCZ und gegen Lugano auf seinen Leithammel verzichten.

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