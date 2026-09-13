Nach dem Genfersee-Derby, das die Hardcore-Fans von Servette und Lausanne boykottiert haben, kam es am Lausanner Hauptbahnhof zu Pyro-Einsatz von vermummten Chaoten.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die Lausanner Stadtpolizei meldet Ausschreitungen nach dem Genfersee-Derby zwischen Lausanne und Servette (0:1).

Nachdem sich die Genfer Fans nach dem Spiel mit den Extrabussen zurück zum Hauptbahnhof begeben hatten, haben rund 40 vermummte Chaoten pyrotechnisches Material gezündet.

Den 1:0-Sieg ihres Teams sahen die Gästefans nicht live im Stadion. Die Anhänger blieben dem Auswärtsblock freiwillig fern, wie auch die Polizei in der Meldung bestätigt. Gründe für diesen Entschluss gibt sie keine an.

«Bei ihrer Ankunft stiegen sie aus den Bussen aus und hielten sich mehrere Minuten lang ausserhalb des vorgesehenen Geländes auf, obwohl ein begleiteter Transport direkt zu dem für sie reservierten Bereich vorgesehen war. Nach langen Verhandlungen kehrten die Servette-Fans zu ihren Bussen zurück», schreibt die Polizei.

Aus Solidarität mit den Genfern hat auch die Lausanne-Kurve das Spiel boykottiert.

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