YB stattet Olivier Mambwa und Janis Lüthi mit ihren ersten Profiverträgen aus.

1/4 Janis Lüthi (l.) und Olivier Mambwa (r.) unterschreiben bei YB ihre ersten Profiverträge. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Darum gehts YB bindet Mambwa und Lüthi mit Profiverträgen bis 2028

Mambwa schaffte bei seinem Super-League-Debüt eine Torvorlage

Lüthi erzielte sieben Tore in neun Promotion-League-Spielen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die Young Boys haben ihre Nachwuchsspielern Olivier Mambwa (16) und Janis Lüthi (20) mit dem ersten Profivertrag ausgestattet. Beide Arbeitspapiere sind bis im Sommer 2028 gültig.

Noch näher dran an YB Folge jetzt YB deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. Folge jetzt YB deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. Den Young Boys folgen

Mambwa stiess im Winter 2023 aus Köniz zur YB-Jugend und spielte bis zur letzten Saison für die U17, U19 und U21 des Klubs. In der aktuellen Spielzeit kam der Linksverteidiger zu seinen ersten drei Einsätzen in der Super League. Direkt bei seinem Debüt Ende August gegen Lugano (3:1) gelang ihm eine Torvorlage. In dieser Woche erwähnte die englische Zeitung «The Guardian» das Abwehr-Juwel auf ihrer Liste der 60 vielversprechendsten Nachwuchstalente im Weltfussball.

Mittelstürmer Lüthi, der seit Sommer 2022 bei YB spielt, kam bisher noch nicht für die erste Mannschaft zum Einsatz. Bei den Europa-League-Qualispielen gegen Slovan Bratislava stand er aber zweimal im Kader. In der Promotion League kommt er in der laufenden Saison auf sieben Tore in neun Spielen.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.