DE
FR
Abonnieren

Erste Profiverträge
Young Boys binden zwei Nachwuchstalente

YB stattet Olivier Mambwa und Janis Lüthi mit ihren ersten Profiverträgen aus.
Publiziert: vor 27 Minuten
|
Aktualisiert: vor 20 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Janis Lüthi (l.) und Olivier Mambwa (r.) unterschreiben bei YB ihre ersten Profiverträge.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Darum gehts

  • YB bindet Mambwa und Lüthi mit Profiverträgen bis 2028
  • Mambwa schaffte bei seinem Super-League-Debüt eine Torvorlage
  • Lüthi erzielte sieben Tore in neun Promotion-League-Spielen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Die Young Boys haben ihre Nachwuchsspielern Olivier Mambwa (16) und Janis Lüthi (20) mit dem ersten Profivertrag ausgestattet. Beide Arbeitspapiere sind bis im Sommer 2028 gültig. 

Noch näher dran an YB

Folge jetzt YB deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

Folge jetzt YB deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

Den Young Boys folgen

Mambwa stiess im Winter 2023 aus Köniz zur YB-Jugend und spielte bis zur letzten Saison für die U17, U19 und U21 des Klubs. In der aktuellen Spielzeit kam der Linksverteidiger zu seinen ersten drei Einsätzen in der Super League. Direkt bei seinem Debüt Ende August gegen Lugano (3:1) gelang ihm eine Torvorlage. In dieser Woche erwähnte die englische Zeitung «The Guardian» das Abwehr-Juwel auf ihrer Liste der 60 vielversprechendsten Nachwuchstalente im Weltfussball. 

Mittelstürmer Lüthi, der seit Sommer 2022 bei YB spielt, kam bisher noch nicht für die erste Mannschaft zum Einsatz. Bei den Europa-League-Qualispielen gegen Slovan Bratislava stand er aber zweimal im Kader. In der Promotion League kommt er in der laufenden Saison auf sieben Tore in neun Spielen. 

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu YB
Nichts verpassen
Alle Storys zu YB
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
8
4
16
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
8
7
15
3
FC Basel
FC Basel
8
6
15
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
-1
14
5
FC Zürich
FC Zürich
8
-2
13
6
FC Sion
FC Sion
8
3
12
7
FC Luzern
FC Luzern
8
1
12
8
FC Lugano
FC Lugano
8
-3
10
9
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
8
2
9
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
8
1
8
11
Servette FC
Servette FC
8
-3
8
12
FC Winterthur
FC Winterthur
8
-15
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Super League
        Super League