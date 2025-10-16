Darum gehts
- YB-Talent Olivier Mambwa in Guardian-Liste der vielversprechendsten Nachwuchstalente aufgenommen
- Mambwa feierte Super-League-Debüt für Young Boys gegen FC Lugano
- 17-jähriger Linksverteidiger steuerte bei seinem Debüt einen Assist bei
«The Guardian» hat seine Liste der 60 vielversprechendsten Nachwuchstalente im Weltfussball veröffentlicht. Neben international schon in Erscheinung getretenen Namen wie Ibrahim Mbaye (PSG) oder Dro Fernandez (Barcelona) findet sich darin auch YB-Talent Olivier Mambwa (17).
Folge jetzt YB deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Folge jetzt YB deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Der Schweizer feierte am 30. Juni sein Super-League-Debüt für die Young Boys. Gegen den FC Lugano stand Mambwa gleich in der Startelf, zeigt eine starke Leistung und steuert sogar einen Assist für Christian Fassnacht bei.
Nach dem Spiel gab sich der Linksverteidiger bescheiden: «Jetzt muss ich auf dem Boden bleiben und weiterarbeiten». In Bern setzt man grosse Hoffnungen auf sein Eigengewächs.
Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
8
4
16
2
8
7
15
3
8
6
15
4
8
-1
14
5
8
-2
13
6
8
3
12
7
8
1
12
8
8
-3
10
9
8
2
9
10
8
1
8
11
8
-3
8
12
8
-15
2