DE
FR
Abonnieren

Mit PSG- und Barça-Youngsters
Englische Zeitung sieht YB-Juwel unter 60 besten Talenten der Welt

Näher dran dank Blick. Folge jetzt deinem Klub und verpasse nichts mehr. In den Klub-News halten wir dich zum neusten Geschehen auf dem Laufenden.
Publiziert: vor 53 Minuten
|
Aktualisiert: vor 50 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Olivier Mambwa ist bei der Zeitung «Guardian» unter den 60 besten Fussballtalenten.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Darum gehts

  • YB-Talent Olivier Mambwa in Guardian-Liste der vielversprechendsten Nachwuchstalente aufgenommen
  • Mambwa feierte Super-League-Debüt für Young Boys gegen FC Lugano
  • 17-jähriger Linksverteidiger steuerte bei seinem Debüt einen Assist bei
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Gian_Achermann_Praktikant Sport-Desk_Blick_2-Bearbeitet-Bearbeitet.jpg
Gian Andrea AchermannPraktikant Sport-Desk

«The Guardian» hat seine Liste der 60 vielversprechendsten Nachwuchstalente im Weltfussball veröffentlicht. Neben international schon in Erscheinung getretenen Namen wie Ibrahim Mbaye (PSG) oder Dro Fernandez (Barcelona) findet sich darin auch YB-Talent Olivier Mambwa (17).

Noch näher dran an YB

Folge jetzt YB deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

Folge jetzt YB deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

Den Young Boys folgen

Der Schweizer feierte am 30. Juni sein Super-League-Debüt für die Young Boys. Gegen den FC Lugano stand Mambwa gleich in der Startelf, zeigt eine starke Leistung und steuert sogar einen Assist für Christian Fassnacht bei.

Nach dem Spiel gab sich der Linksverteidiger bescheiden: «Jetzt muss ich auf dem Boden bleiben und weiterarbeiten». In Bern setzt man grosse Hoffnungen auf sein Eigengewächs.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu YB
Nichts verpassen
Alle Storys zu YB
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
8
4
16
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
8
7
15
3
FC Basel
FC Basel
8
6
15
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
-1
14
5
FC Zürich
FC Zürich
8
-2
13
6
FC Sion
FC Sion
8
3
12
7
FC Luzern
FC Luzern
8
1
12
8
FC Lugano
FC Lugano
8
-3
10
9
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
8
2
9
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
8
1
8
11
Servette FC
Servette FC
8
-3
8
12
FC Winterthur
FC Winterthur
8
-15
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys