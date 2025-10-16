Näher dran dank Blick. Folge jetzt deinem Klub und verpasse nichts mehr. In den Klub-News halten wir dich zum neusten Geschehen auf dem Laufenden.

Englische Zeitung sieht YB-Juwel unter 60 besten Talenten der Welt

1/5 Olivier Mambwa ist bei der Zeitung «Guardian» unter den 60 besten Fussballtalenten. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Darum gehts YB-Talent Olivier Mambwa in Guardian-Liste der vielversprechendsten Nachwuchstalente aufgenommen

Mambwa feierte Super-League-Debüt für Young Boys gegen FC Lugano

17-jähriger Linksverteidiger steuerte bei seinem Debüt einen Assist bei

Gian Andrea Achermann Praktikant Sport-Desk

«The Guardian» hat seine Liste der 60 vielversprechendsten Nachwuchstalente im Weltfussball veröffentlicht. Neben international schon in Erscheinung getretenen Namen wie Ibrahim Mbaye (PSG) oder Dro Fernandez (Barcelona) findet sich darin auch YB-Talent Olivier Mambwa (17).

Der Schweizer feierte am 30. Juni sein Super-League-Debüt für die Young Boys. Gegen den FC Lugano stand Mambwa gleich in der Startelf, zeigt eine starke Leistung und steuert sogar einen Assist für Christian Fassnacht bei.

Nach dem Spiel gab sich der Linksverteidiger bescheiden: «Jetzt muss ich auf dem Boden bleiben und weiterarbeiten». In Bern setzt man grosse Hoffnungen auf sein Eigengewächs.

