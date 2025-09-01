YB-Trainer Contini lobt Nachwuchstalent Olivier Mambwa nach dessen Startelfdebüt. Der 16-Jährige überzeugte mit seiner Leistung und Professionalität, doch Contini mahnt zur Bodenhaftung: «Das ist erst der erste Schritt.»

Darum gehts YB-Trainer Giorgio Contini zieht positive Bilanz zum Saisonstart

16-jähriger Olivier Mambwa gibt überraschendes Profidebüt für YB

Acht Punkte aus den ersten fünf Liga-Spielen. Die Qualifikation für die Ligaphase der Europa League in der Tasche. Für YB-Trainer Giorgio Contini (51) ist die Bilanz des Saisonstarts deshalb klar. «Es ist ein gelungener erster Teil der Meisterschaft. Wir sind auf dem richtigen Weg. Da wächst eine gute Gruppe zusammen.»

Bereits 23 Spieler hat Contini in diesen ersten paar Auftritten aufs Grün geschickt. Nur der FCZ kommt mit 24 Profis auf mehr. Die Berner haben dafür den bisher allerjüngsten Spieler in den eigenen Reihen: Olivier Mambwa – 16 Jahre, 8 Monate und 26 Tage ist er alt, als er am Sonntag völlig überraschend in der Startelf gegen Lugano steht.

Teenie bereitet Tor vor

Und Mambwa macht die Sache gut. Sehr gut sogar. Den zweiten von drei YB-Treffern gegen Lugano bereitet der Linksverteidiger vor. Als er etwas später Feierabend hat, wird er unter grossem Applaus im Wankdorf verabschiedet. Und nach Spielschluss wird er vor der Kurve gefeiert. Die verdiente Belohnung für sein mehr als nur gelungenes Profidebüt.

«Ich war vor dem Spiel sehr aufgeregt und dachte nicht, dass es gleich so gut rauskommt. Umso glücklicher bin ich darüber», freut sich Mambwa nach dem Schlusspfiff. Angesprochen auf die Torvorlage zum 2:1 von Christian Fassnacht (31) sagt er: «Ich habe einfach mal den Ball reingeflankt und war dann überglücklich, als der Ball im Tor lag.»

Mambwa-Debüt war schon länger geplant

Danach verrät Mambwa, dass er bis am Sonntagvormittag gar nichts wusste, dass er in der Startelf stehe. «Ich wollte es ihm nicht zu früh sagen, weil ich ihm keine schlaflosen Nächte bereiten wollte», erklärt Trainer Contini. Die Entscheidung, Mambwa von Beginn weg spielen zu lassen, sei allerdings schon die Tage zuvor gefällt worden. Nach vielen Trainings, in denen er den Staff von sich überzeugen konnte.

«Schon Anfang Woche hatten wir die Idee, im Falle der Europa-League-Quali Hadjam eine Pause zu gönnen und Mambwa eine Chance zu geben. Und als die Qualifikation Tatsache war, hat sich unsere Idee konkretisiert», erzählt Contini. Dass es letztlich so gut aufgegangen sei, macht es aber nur noch spezieller.

«Das ist erst der erste Schritt»

Contini ist von Mambwa sichtlich angetan. «Er hört zu und versucht umzusetzen, was wir ihm sagen.» Ein Vorbildprofi also – trotz des jungen Alters. Es gibt aber noch etwas, das den Trainer erstaunt: «Als ich ihn im Büro über sein Startelfdebüt informierte, wusste er bereits, wer sein Gegenspieler ist und kannte dessen Qualitäten und Schwächen.»

Contini drückt aber auch bewusst auf die Euphoriebremse. «Das ist erst der erste Schritt. Jetzt gilt es, die Füsse am Boden zu behalten und demütig zu bleiben.» In spezieller Erinnerung wird Mambwa diesen Sonntag aber allemal behalten. Und vielleicht bekommt er von Fassnacht, der seine Flanke verwertet hat, demnächst auch noch ein spezielles Andenken an diesen Tag. «Vielleicht liegt nach der Nati-Pause mal etwas auf dem Spind oder ich lade ihn zum Zmittag ein», scherzt Fassnacht, bevor er in die Garderobe verschwindet.