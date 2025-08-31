Nach der erfolgreichen Europa-League-Quali trifft YB am Sonntag im Wankdorf auf Lugano (16.30 Uhr). Mit welchen Frisuren, welchem Edimilson-Ersatz und welchem Rechtsverteidiger? Mehr gibts hier im YB-Inside!

1/5 So hat man YB-Monteiro (r.) auf dem Feld selten gesehen. Der Flügel am Donnerstag gegen Bratislava. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Ob Monteiro und Virginius nun mit Afrolooks spielen

So stehts um Males nach der Hirnerschütterung

Alain Kunz Reporter Fussball

Die News der Woche

Die Woche ist eine erfolgreiche, erfrischende für YB. Am Donnerstag gabs auch im Rückspiel der Europa-League-Playoffs einen Sieg mit dem 3:2 gegen Slovan Bratislava. Und die Auslosung am Freitag bescherte YB mit Lille, Lyon und den letztjährigen Gegnern Aston Villa und Stuttgart attraktive und hochkarätige Lose. Dennoch muss die Anzahl Torchancen der Slowaken Trainer Giorgio Contini zu denken geben. Slovan hätte durchaus mehr als die zwei Tore erzielen können. Wenn da nicht ein Marvin Keller in Topform gewesen wäre.

Die grosse Frage

Wer ersetzt den zum dritten und zum letzten Mal gesperrten Edimilson Fernandes? Allenfalls der junge Dominik Pech (18) – und dann würde Raveloson wohl auf den Sechser wechseln? Oder gar Routinier Sandro Lauper (28)? Oder lässt Contini wieder mit einem Vierer-Mittelfeld spielen, mit Rückkehrer Fassnacht hinter Stürmer Bedia? Zweite grosse Frage: Erlaubt es das Gehirnerschütterungs-Protokoll Darian Males nach seinem Nasenbeinbruch aus dem Slovan-Hinspiel wieder mitzutun? Noch offen.

Gesagt ist gesagt

YB-Coach Giorgio Contini (der sich selbst ein bisschen schwertut mit einem eigenen Afrolook) über die Frisuren seiner Spieler Joël Monteiro und Alan Virginius im Spiel gegen Slovan Bratislava: «Wir hatten heute zwei der Jackson Five im Team ... Unter der Woche sieht man Joël ab und zu vor den Coiffeurterminen so. Wenn er solche Leistungen bringt, kann er gern wieder mit dieser Frisur auflaufen.»

Mögliche Aufstellung

Keller; Blum, Lauper, Benito, Hadjam; Monteiro, Gigovic, Raveloson, Virginius; Fassnacht; Bedia.

Wer fehlt?

Edimilson Fernandes sitzt, wie erwähnt, seine dritte und letzte Sperre nach seinem Platzverweis in Basel ab. Verletzt sind Wüthrich, Conte und Smith.

Neben dem Platz

Das grosse Thema abseits des Spiels am Donnerstag sind die Afrolooks von Joël Monteiro und Alan Virginius. Der Walliser holt mit der Naturfrisur seine ersten beiden Skorerpunkte der Saison und sagt: «Ich habe bloss meine Zöpfchen entfernt. Das ist dann das natürliche Resultat, wenn ich nichts an meinen Haaren mache.» Läuft er auch gegen Lugano so auf? «Mal schauen. Vielleicht werde ich weitere Spiele machen. Im Moment aber war es nur für den Match gegen Slovan angedacht.» Aber da Fussballer immer ein bisschen abergläubisch sind – on verra …

1:22 Monteiro bei den Jackson 5? «So sehen meine Haare natürlich aus!»

Hast du gewusst, dass ...

… Loris Benito mit 269 erfolgreichen Zuspielen die Pass-Statistik der Liga anführt – er hat mindestens 75 Pässe mehr an den Mann gebracht als jeder andere Spieler in der Super League. Die Top 6 der Statistik sind alles Innenverteidiger, die im Spielaufbau häufig weniger bedrängt sind als zum Beispiel offensive Mittelfeldspieler.

Aufgepasst auf ...

... Lewin Blum (24). Gut möglich, dass der Rechtsverteidiger, der YB verlassen will, zu seinem Startelf-Debüt in dieser Saison kommt. Denn Saidy Janko könnte nach den beiden strapaziösen Spielen gegen Slovan Bratislava eine (wohlverdiente) Pause guttun. Blum dürfte dann gehen, wenn sich in den letzten Stunden des Mercato ein Klub mit passendem Gesamtpaket finden lässt. YB soll vor der Verpflichtung eines jungen Engländers stehen. Das Eigengewächs wird aber sicher nicht wechseln, nur um weg zu sein. Denn er weiss, dass er auch als Backup zu regelmässigen Einsätzen kommen wird – und Janko vor Verletzungen nicht gefeit ist.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 4 Runden:

Keller, Males beide 4,3 (4 Bewertungen) Wüthrich 4,0 (4) Fassnacht 4,0 (3)

Hier gehts zu allen Berner Noten.

Der Schiedsrichter

Lukas Fähndrich wird der Chef sein. Mirel Turkes unterstützt ihn im VAR-Raum in Volketswil.

Der Gegner

Bei Lugano gibts Alarm in der Defensive. Den Tessinern gehen die Verteidiger aus. Hier gehts zum Lugano-Inside.

5 Spieltag

Sa., Thun – GC 1:1

Sa., Winterthur – FCZ 1:3

Sa., Sion – Basel 0:1

So., Lausanne – St. Gallen, 14 Uhr

So., Servette – Luzern, 16.30 Uhr

So., YB – Lugano, 16.30 Uhr