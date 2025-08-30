DE
FR
Abonnieren

Wird Blum jetzt verkauft?
Englischer U20-Nationalspieler vor Wechsel nach Bern

Ein neuer Rechtsverteidiger soll vor einem Wechsel zu YB stehen. Damit würde ein Abgang von Lewin Blum näher rücken.
Publiziert: vor 17 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
Ryan Andrews steht vor einem Wechsel nach Bern.
Foto: Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Bei YB bahnt sich laut übereinstimmenden Medienberichten aus England der Transfer eines neuen Rechtsverteidigers an. Ryan Andrews (21) soll sich für eine Ablöse von rund drei Millionen Franken sowie einer Weiterverkaufsbeteiligung den Bernern anschliessen.

In jungem Alter weist Andrews bereits die Erfahrung von 95 Einsätzen in der 1. Mannschaft von Watford vor – den Grossteil davon absolvierte er in der englischen Championship (zweithöchste Liga). Zudem wurde Andrews auch schon für die U20-Auswahl Englands nominiert, sein letztes Aufgebot geht allerdings auf den Herbst 2024 zurück.

Die bevorstehende Verpflichtung von Andrews ist ein weiteres Indiz auf einen bevorstehenden Abgang von Lewin Blum. Nach 138 Pflichtspielen in Gelb-Schwarz strebt das Eigengewächs, auch weil es ein wenig die Wertschätzung im Klub vermisst hat, einen Transfer an. Mit dem jungen Engländer hat YB nun offenbar bereits einen Ersatz an der Angel.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
BSC Young Boys
Nichts verpassen
Alle Storys zu YB
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
4
7
12
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
4
8
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Luzern
FC Luzern
4
1
7
5
FC Basel
FC Basel
4
1
6
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
7
FC Zürich
FC Zürich
4
-4
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
4
-2
2
11
FC Winterthur
FC Winterthur
4
-6
2
12
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Super League
        Super League