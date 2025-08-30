Ein neuer Rechtsverteidiger soll vor einem Wechsel zu YB stehen. Damit würde ein Abgang von Lewin Blum näher rücken.

1/2 Ryan Andrews steht vor einem Wechsel nach Bern. Foto: Getty Images

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Bei YB bahnt sich laut übereinstimmenden Medienberichten aus England der Transfer eines neuen Rechtsverteidigers an. Ryan Andrews (21) soll sich für eine Ablöse von rund drei Millionen Franken sowie einer Weiterverkaufsbeteiligung den Bernern anschliessen.

In jungem Alter weist Andrews bereits die Erfahrung von 95 Einsätzen in der 1. Mannschaft von Watford vor – den Grossteil davon absolvierte er in der englischen Championship (zweithöchste Liga). Zudem wurde Andrews auch schon für die U20-Auswahl Englands nominiert, sein letztes Aufgebot geht allerdings auf den Herbst 2024 zurück.

Die bevorstehende Verpflichtung von Andrews ist ein weiteres Indiz auf einen bevorstehenden Abgang von Lewin Blum. Nach 138 Pflichtspielen in Gelb-Schwarz strebt das Eigengewächs, auch weil es ein wenig die Wertschätzung im Klub vermisst hat, einen Transfer an. Mit dem jungen Engländer hat YB nun offenbar bereits einen Ersatz an der Angel.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.