DE
FR
Abonnieren
YB-Essende dreht im Berner Derby so richtig auf
4:33
Highlights im Video:YB-Essende dreht im Berner Derby so richtig auf

Einspruch abgewiesen
Thun-Captain Bürki bleibt für Brutalo-Foul lange gesperrt

Thun blitzt mit seiner Einsprache gegen die Bürki-Spielsperren ab. Damit bleibt es dabei: Der Captain ist in der nächsten Saison lange nur im internationalen Geschäft spielberechtigt.
Publiziert: vor 49 Minuten
|
Aktualisiert: vor 30 Minuten
Kommentieren
Marco Bürki bekommt für seine Rote Karte gegen YB fünf Spielsperren. Daran ändert auch eine Einsprache nichts.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Der FC Thun hat versucht, gegen die Spielsperren gegen Captain Marco Bürki (32) vorzugehen. Mit der Einsprache gegen das Urteil der Swiss Football League (SFL) scheitert der frischgebackene Meister jedoch. 

Bürki war beim 3:8 gegen YB in der zweitletzten Runde für einen Ellbogencheck mit anschliessendem Tritt auf den Oberschenkel gegen Alvyn Sanches (23) mit Rot vom Platz geflogen. Er wurde anschliessend gesperrt. Beim Saisonfinale gegen St. Gallen hat er bereits eine seiner fünf Spielsperren abgesessen. 

Bürki darf erst im fünften Super-League-Spiel der nächsten Saison, die am Wochenende des 25. Juli beginnt, wieder mittun. In der zweiten Qualirunde zur Champions League am 21. oder 22. Juli (Hinspiel) und 28. oder 29. Juli (Rückspiel) sowie den folgenden Runden in den Uefa-Wettbewerben ist der Innenverteidiger spielberechtigt. 

Kondi-Trainer crasht Interview mit Marco Bürki
2:09
«Merci, schöne Weihnachten»:Kondi-Trainer crasht Interview mit Marco Bürki
Noch näher dran am FC Thun

Füge jetzt Thun deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Thun
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Thun
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Thun
        FC Thun
        Super League
        Super League