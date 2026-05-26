Thun-Captain Bürki bleibt für Brutalo-Foul lange gesperrt

Thun blitzt mit seiner Einsprache gegen die Bürki-Spielsperren ab. Damit bleibt es dabei: Der Captain ist in der nächsten Saison lange nur im internationalen Geschäft spielberechtigt.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der FC Thun hat versucht, gegen die Spielsperren gegen Captain Marco Bürki (32) vorzugehen. Mit der Einsprache gegen das Urteil der Swiss Football League (SFL) scheitert der frischgebackene Meister jedoch.

Bürki war beim 3:8 gegen YB in der zweitletzten Runde für einen Ellbogencheck mit anschliessendem Tritt auf den Oberschenkel gegen Alvyn Sanches (23) mit Rot vom Platz geflogen. Er wurde anschliessend gesperrt. Beim Saisonfinale gegen St. Gallen hat er bereits eine seiner fünf Spielsperren abgesessen.

Bürki darf erst im fünften Super-League-Spiel der nächsten Saison, die am Wochenende des 25. Juli beginnt, wieder mittun. In der zweiten Qualirunde zur Champions League am 21. oder 22. Juli (Hinspiel) und 28. oder 29. Juli (Rückspiel) sowie den folgenden Runden in den Uefa-Wettbewerben ist der Innenverteidiger spielberechtigt.

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