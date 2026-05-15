Marco Bürki wird nach seiner Attacke gegen Alvyn Sanches erst in der neuen Saison wieder spielen.

Thun-Captain Marco Bürki (32) bekommt eine saftige Sperre aufgebrummt. Für seinen Ellbogencheck mit anschliessendem Tritt auf den Oberschenkel gegen Alvyn Sanches bei der 3:8-Pleite gegen YB muss er fünf Spiele zuschauen. Damit wird er erst im fünften Spiel der neuen Saison wieder spielen dürfen. Die gute Laune nach dem Meistertitel dürfte sich Bürki davon aber nicht nehmen lassen.

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Abwehrkollege Jan Bamert (28), der wegen einer Notbremse Rot sah, bekommt derweil eine Spielsperre. Das Saisonfinale gegen St. Gallen wird also ohne ihn stattfinden. Auch Leonardo Bertone (32) und Goalie Niklas Steffen (25) werden gelbgesperrt fehlen.

Dasselbe gilt für Anto Grgic (Lugano), Nias Hefti (Sion), Bénie Traoré (Basel) und Colin Kleine-Bekel (St. Gallen).

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