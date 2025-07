1/5 Granit Xhaka verlässt Bayer Leverkusen – und wird damit zum Schweizer Fussballer, der am meisten Transfererlöse generierte. Foto: AFP

Darum gehts Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Mehr anzeigen

Nicolas Horni Sportredaktor

Nach vielen Gerüchten und langem Hin und Her wird am Mittwochmittag fix: Granit Xhaka wechselt zu Premier-League-Aufsteiger Sunderland. 20 Millionen Euro Ablöse überweisen die Black Cats für die Dienste des 32-Jährigen an die Werkself – und krönen ihn damit zum Schweizer Spieler mit dem höchsten Gesamt-Transfererlös.

Bei seinen drei bisherigen Wechseln wurden transfermarkt.ch zufolge insgesamt bisher 68,5 Millionen Euro bezahlt, mit den Sunderland-Millionen sind es nun 88,5 Millionen. Der FC Basel erhielt von Borussia Mönchengladbach einst 8,5 Millionen. Vier Jahre später bekamen die Fohlen von Arsenal satte 45 Millionen. Bayer Leverkusen zahlte im Sommer 2023 15 Millionen Euro.

Platz 3 könnte bald von Ndoye gekapert werden

Zuoberst auf dieser Liste thronte bislang Xherdan Shaqiri. Bei seinen sechs Wechseln wurde insgesamt eine Summe von 71,5 Millionen hin- und hergeschoben. Die höchste Ablöse (17 Millionen) überwies Stoke City im Sommer 2015 an Inter Mailand.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das Treppchen wird aktuell noch von Breel Embolo mit einem Gesamterlös von 50 Millionen Franken komplettiert. Aber: Embolo dürfte in Kürze von Dan Ndoye abgelöst werden. Dieser steht derzeit mit 12,15 Millionen aktuell noch auf Platz 29, dürfte aber mit seinem 40-Millionen-Wechsel auf Rang drei katapultiert werden.

Mit Valon Behrami (6.; 33,8 Mio.), Gökhan Inler (10.; 26,3 Mio.), Admir Mehmedi (11.; 25,8 Mio.) und Blerim Dzemaili (15.; 22,65 Mio.) sind drei mittlerweile zurückgetretene Spieler in den Top 15. Nach Shaqiri folgt mit Albian Ajeti (20,77 Mio.) auf Rang 16 übrigens der zweite aktive Super-League-Kicker. Nati-Trainer Murat Yakin liegt mit 7,25 Millionen auf Platz 47.