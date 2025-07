1/7 Granit Xhaka verlässt Leverkusen und wechselt zu Sunderland. Foto: AP

Darum gehts Granit Xhaka wechselt zu Sunderland in die Premier League

Sunderland-Eigentümer Kyril Louis-Dreyfus überzeugte Xhaka vom Projekt

Xhaka soll künftig die Captainbinde von Sunderland tragen

Tobias Wedermann Fussballchef

Am Montagabend ist Granit Xhaka mit Ehefrau, Vater und Berater in Sunderland gelandet. Am Dienstag folgen der Medizincheck und die Unterzeichnung des Vertrags bis 2028 beim Premier-League-Aufsteiger im Nordosten Englands. Dafür überweist Sunderland 15 Millionen Euro plus fünf weitere als mögliche Bonuszahlungen nach Leverkusen.

Eingetütet wurde der Deal auf Schweizerdeutsch. Der Zürcher Sunderland-Eigentümer Kyril Louis-Dreyfus (27) hat den Nati-Captain höchstpersönlich in Telefonaten von seinem Projekt Sunderland und seinem Plan mit dem 32-jährigen Mittelfeldspieler überzeugt – so sehr, dass dieser schon früh signalisierte, einen Wechsel zu Sunderland im Gegensatz zur Türkei oder Saudi-Arabien klar zu priorisieren.

So viel verdient Xhaka

Laut Blick-Informationen wurde Xhaka für sein Premier-League-Comeback mit einem Jahreslohn von 4,5 Millionen Euro netto ausgestattet. Bei den Black Cats soll der Mittelfeldregisseur die Mannschaft auf sowie neben dem Feld anführen und künftig die Captainbinde von Sunderland tragen.

Die neuen Teamkollegen von Xhaka sind sehr jung, aber talentiert. Das Durchschnittsalter beträgt 24 Jahre. Der 32-jährige Basler soll das entscheidende Puzzleteil für Mentalität, Siegeshunger, Ballsicherheit und Führungsqualitäten einbringen, um die jungen Talente in der besten Liga der Welt zu dirigieren.

Sunderland rüstet auf

Auf der Insel wird der junge Schweizer Sunderland-Inhaber Louis-Dreyfus gefeiert für den Xhaka-Coup. Denn auf Aufsteiger Sunderland wartet der knallharte Kampf um den Ligaerhalt und trotzdem konnte man dafür einen Spieler gewinnen, der nicht nur genau weiss, wie die Premier League funktioniert, sondern seit dem Abgang bei Arsenal auch zu den hochgelobten Unterschiedsspielern der Bundesliga gehört hat.

Nach acht Jahren Unterklassigkeit will man sich in der Hafenstadt Sunderland auf keinen Fall so schnell wieder aus der Premier League verabschieden wie die Aufsteiger in den letzten beiden Saisons, die jeweils alle drei geschlossen gleich wieder runter sind.

Dafür haben Louis-Dreyfus und sein Team nicht nur Xhaka für ein Paket von 20 Millionen Euro nach Sunderland gelotst, sondern auch fünf europäische Toptalente im Alter zwischen 20 und 25 Jahren für total über 110 Millionen Euro aus England, Frankreich und Belgien geholt. Und damit ist noch längst nicht Schluss. Sowohl in der Defensive als auch im Sturm will man rund um den neuen Leader Xhaka noch an prominenter Verstärkung zulegen, um die Mission Klassenerhalt möglich zu machen.

Xhakas Wechsel: «ein Desaster»

In Deutschland stösst Xhakas Wechsel dagegen auf Unverständnis. «Lieber Abstiegskampf in England als Champions League mit Leverkusen» – der Abgang habe «zweifelsohne einen faden Beigeschmack», schreibt Eurosport. «Bild» bezeichnet den Wechsel gar als «Desaster».

Mit dem Abgang von Xhaka, dem «Königstransfer» der Saison 2023, bricht Leverkusens gesamte Titel-Achse weg. Zuvor hatten sich bereits Abwehrchef Jonathan Tah, Spielmacher Florian Wirtz und Aussenbahnspieler Jeremie Frimpong verabschiedet. Auch Captain Lukas Hradecky soll mit einem Wechsel liebäugeln. Xhaka war als «Stützpfeiler» des Umbruchs eingeplant. Nun muss Bayer umbauen. Viel Zeit bleibt aber nicht: In drei Wochen geht schon die neue Saison los.

Xhaka könnte schon am Samstag erstmals in seinen neuen Farben Rot und Weiss und in seinem neuen Zuhause, dem Stadium Of Light, auflaufen. Ausgerechnet im Testspiel gegen Betis Sevilla und seinen besten Freund in der Schweizer Nati, Ricardo Rodriguez. Im ersten Pflichtspiel wird Sunderland am 16. August beim Auftakt der Premier League auf West Ham United treffen. Für Xhaka wird es das 226. Spiel in der höchsten englischen Liga.