Dass Thun Ende Saison besser klassiert ist als YB, ist trotz Meistertitels ein historisches Ereignis. Doch in dieser Saison schlägt die gelbschwarze Macht zurück. Das zeigen die Zahlen eindrücklich.

Darum gehts Thun war im Oberhaus nur dreimal besser als YB – und einmal in der NLB

YB schwimmt im Geld, Thun kämpft regelmässig ums nackte Überleben

Die aktuelle YB-Mannschaft hat 21 Millionen gekostet, jene von Thun keine Million

Alain Kunz Reporter Fussball

2003 wurde die Super League eingeführt. Thun war damals ein klassischer Zweitligist, der zwanzig Jahre lang in der NLB gespielt hatte und ein Jahr zuvor aufgestiegen war.

Doch schon ein Jahr später gelang das Unfassbare: Thun beendete die Saison vor YB! Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Zumindest zum ersten Mal in der obersten Spielklasse. Denn 1999/2000 war Thun in der NLB Dritter geworden, YB Zehnter. Das war die Premiere. Sonst hatte YB die Nase seit dem Zweiten Weltkrieg immer vorn.

Dreimal war Thun im Oberhaus besser als YB

Im Oberhaus gelang den Thunern das Kunststück dreimal. In der Meistersaison, 2012/13 und 2004/05. Doch auf diese Saison hin hat der Wind wieder gedreht. Und wie!

YB liegt auf Platz zwei, hat erst einmal verloren und doppelt so viele Punkte wie Thun gesammelt: 28 gegenüber 14. Auch das Torverhältnis ist trotz der vielen YB-Gegentreffer erdrückend. Weil der FC Thun die Schiessbude der Liga ist: 41:25 gegenüber 27:37.

Ohnehin findet man kaum eine relevante Zahl, bei welcher Thun die Nase vorne hat. Der Marktwert der Oberländer liegt bei geschätzten 20 Millionen. Bei YB kommen allein Alvyn Sanches und Bahereba Guirassy auf diesen Wert; der gesamte Marktwert beträgt rund 70 Millionen. Und am eindrücklichsten ist, was die erwarteten Startformationen gekostet haben: YB hat sich die Dienste der Herren Essende, Guirassy und Co. rund 21 Millionen kosten lassen. Thun kommt auf keine Million. Für Furkan Dursun hat Thun nicht ganz eine halbe Million an Rapid Wien überwiesen. Dazu könnten Bürgy, Käit und Maier ein paar Franken gekostet haben.

YB wie Dagobert Duck, Thun mausarm

Und dann sind da noch die Finanzen: Hier die permanent klammen Thuner, deren Finanzlage mit dem Meistertitel kein bisschen besser geworden ist. Im Gegenteil: Mittlerweile gelten sie als offiziell überschuldet. Dort die reichen Stadtberner, deren Besitzer Hans-Ueli Rihs seit bald zehn Jahren kein Geld mehr hat einschiessen müssen. YB ist einer der gesündesten Vereine auf dem finanziell kranken Fussballplaneten.

Immerhin gibt es eine Zahl, bei der Thun besser ist als YB. Die Oberländer haben in der laufenden Saison 690 Zweikämpfe gewonnen. YB nur 660. Damit sind die Berner Drittletzte. Aber auch das ist ein schwacher Trost: Das Team mit den zweitwenigsten gewonnenen Zweikämpfen ist der klare Leader Lugano. Man lerne: Duelle gewinnen allein bringt keine Punkte.

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