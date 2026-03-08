Der FC Basel wird in St. Gallen schon in der ersten Halbzeit abgefertigt und an die Wand gespielt. FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner gibt sich gefasst, doch der Auftritt muss dem früheren Siegertypen zu denken geben.

Stefan Kreis Reporter Fussball

Eines muss man Stephan Lichtsteiner (42) lassen. Der Mann ist wach. Wenn der Ball an seiner Linie ins Aus rollt, leitet er umgehend den Angriff ein. Da drückt der rechte Aussenverteidiger durch, der er jahrelang war.

Insgesamt 625 Pflichtspiele absolvierte Lichtsteiner in seiner grossen Karriere, so unterlegen wie in der ersten Halbzeit gegen den FCSG war er wohl noch nie.

Auf die Frage, ob das die schlechteste erste Halbzeit seiner Trainerkarriere gewesen sei, antwortet der FCB-Trainer: «Sicher die schwerste. Wir hatten keine Antwort auf die Physis, die Intensität und den Siegeshunger des Gegners.» Es sind Eigenschaften, die Lichtsteiner als Spieler ausgezeichnet haben. Umso bitterer, dass seine Spieler auf der ganzen Linie versagen.

«Wir haben daran geglaubt, zurückkommen zu können»

Während einer längeren Verletzungspause, beim Stand von 0:3, trifft sich die Mannschaft nahe Mittelkreis zu einer Krisensitzung. Lichtsteiner selbst nimmt keinen Einfluss. Auch auf Auswechslungen verzichtet er, obwohl sich der FCB in den ersten 30 Minuten so inferior wie noch selten in der Geschichte der Super League präsentiert. Hätte Marwin Hitz keinen Sahnetag erwischt, hätte den Bebbi ein Komplett-Debakel gedroht.

«Der Trainer hat uns in der Halbzeitpause gesagt, dass wir uns nicht abschlachten lassen sollen», sagt Kevin Rüegg. Lichtsteiner selbst sagt, es sei wichtig gewesen, der Mannschaft zu vermitteln, dass es solche Spiele gebe. Und dass man selbst jene drehen kann, die nach 45 Minuten ausweglos erscheinen. «Wir haben daran geglaubt, dass wir mit einem Tor zurück ins Spiel kommen können.»

1:39 Niedergeschlagene Basler: «Wir sind heute unter die Räder gekommen»

So drohen Siegertypen noch einige Pleiten

Zu einer krachenden Kabinenpredigt ists nicht gekommen, allgemein wirkt Lichtsteiner ruhiger. Im Vergleich zu den letzten Spielen ist er an der Seitenlinie schon fast ein Lamm. «Ich nehme Kritik von aussen entgegen. Ich wollte ruhiger sein und das ist mir heute geglückt.»

Ein emotionaler Mensch bleibt er trotzdem. Und ein Siegertyp. Sieben Meistertitel hat Lichtsteiner mit Juventus Turin gewonnen, als Trainer steht er nach zehn Spielen bei drei Siegen und sechs Niederlagen. Spielt seine Mannschaft so wie in der ersten Halbzeit gegen den FCSG, dann werden in dieser Saison noch viele Pleiten dazukommen.

0:40 Nach Zwei-Tore-Show: «Müssen Sie jetzt eine Runde bezahlen, Chima Okoroji?»

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen